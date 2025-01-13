Kyle Walker’a teklif yağıyor. Avrupa’nın devleri ve Araplar peşinde

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın, takımın tecrübeli ismi Kyle Walker'ın ayrılmak istediğini açıklamasının ardından, İngiliz sağ beke adeta transfer teklifi yağmaya başladı. 34 yaşındaki futbolcunun peşinde halihazırda 5 kulüp var.



Telegraph'ın haberine göre İtalyan devi Milan, Walker ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamak için futbolcuya baskı yapıyor. Daily Mail'de ise Milan'ın ezeli rakibi Inter'in başarılı sağ beki kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.



İtalyanların dışında Suudi Arabistan'dan da Kyle Walker'a teklifler var ve Al-Nassr, Al-Ittihad ile Al-Alhi de bu yarışta.



Manchester Evening News'un haberine göre; tecrübeli futbolcunun ayrılışını planlamayan City'nin cazip bir teklif gelmemesi halinde bu transfere izin vermesi beklenmiyor.