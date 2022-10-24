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Mbappe'nin sözleşmesi ortaya çıktı. Böyle imza parası görülmedi

Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain ile geçen sezon imzaladığı sözleşmenin detaylarını Fransız basını yazdı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 15:45
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Kylian Mbappe mevcut anlaşmayı tamamlaması halinde spor tarihinin en büyük kontratına sahip olacak. İşte o inanılmaz rakam

Mbappe'nin sözleşmesi ortaya çıktı. Böyle imza parası görülmedi
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Paris Saint-Germain, geçtiğimiz sezon sonu Kylian Mbappe'yi ne pahasına olursa olsun kadrosunda tutmak istedi ve bunun için olağanüstü bir sözleşme teklif etti.

Le Parisien'e göre Mayıs ayında imzalanan 3 yıllık kontrat futbolun en büyük sözleşmesini işaret ediyor.

Kylian Mbappe'nin tarihi sözleşmesi Messi'yi geride bıraktı

Kylian Mbappe, 2025'te sona erecek olan mevcut sözleşmesini tamamlaması halinde toplam 630 milyon Euro kazanacak. Üç maddeden oluşan anlaşmaya göre 23 yaşındaki oyuncu, kulübünden sezon başına 72 milyon Euro kazanacak. Sözleşmede üç taksite bölünen 180 milyon Euro'luk imza bonusu yer alıyor.

Mbappe başkent ekibinden sadakat bonusu başlığı altında ise 2023'te PSG'de kalırsa ekstra 70 milyon Euro, 2024'te kalırsa 80 milyon ve 2025'e kadar kalırsa 90 milyon Euro daha alacak.

2017'de Lionel Messi Barcelona ile sözleşmesini yenilemiş ve sezon başına 138 milyon Dolar almıştı. Katalan kulübü Arjantinli yıldıza 550 milyon Dolar'dan fazla ödeme yapmak için benzer maddeleri kullandı. Böylece Mbappe'nin anlaşması Messi'nin sözleşmesini 100 milyon Dolar'dan fazla geride bıraktı.

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