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Mbappe Beşiktaş galibiyeti sonrası Icardi'ye mesaj attı

Dünyaca ünlü yıldız futbolcudan derbi mesajı...

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 00:08
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Kylian Mbappe'den Icardi'ye tebrik mesajı geldi

Mbappe Beşiktaş galibiyeti sonrası Icardi'ye mesaj attı
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Galatasaray'ın, Beşiktaş'ı mağlup ettiği karşılaşmada 2 golle yıldızlaşan Mauro Icardi'ye eski takımı Paris Saint-Germain cephesinden özel bir kutlama geldi.

PSG'nin yıldız futbolcularından Kylian Mbappe, maçın ardından "İnanılmaz gece, inanılmaz derbi" şeklinde bir paylaşım yapan eski takım Icardi'nin paylaşımının altına alkış emojisi koydu.

Icardi ve Mbappe'nin bu paylaşımları kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük beğeni aldı.

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