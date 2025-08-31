Kylie Jenner fiziğini sergilediği pozlarıyla dikkat çekti!

Reality şov yıldızı ve kozmetik devi Kylie Jenner, hafta sonu Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı bir kez daha domine etti. 28 yaşındaki ünlü isim, uzun süredir dolaşan hamilelik söylentilerine net bir yanıt verdi. Khy markasının yeni işbirliği Khy X Grace Ling için poz veren Jenner, gri bra üstü ve bol paçalı taytla objektif karşısına geçti. Düz karnı ve belirgin abs'leri ile dikkat çeken yıldız, "Hamile değilim" mesajını en çarpıcı şekilde iletti. Bu paylaşım, özellikle Timothée Chalamet ile ilişkisinden kaynaklanan üçüncü bebek iddialarını tamamen yalanladı.

Jenner, Singapurlu tasarımcı Grace Ling ile yaptığı işbirliğinde, 3D teknolojisi ve yenilikçi detaylarla dolu parçaları sergiledi. Koleksiyon, klasik siluetleri cesur piercing detaylarıyla dönüştürerek sıfır atık prensibine dayanıyor. Kylie, paylaşımında "Grace Ling'in imzası olan piercing detayları, klasik siluetleri cesur ifadelere dönüştürüyor. Bu rüya işbirliğinden çok heyecanlıyım!" diye yazdı.

Fotoğraflarda siyah, gri ve beyaz tonlarda metalik aksesuarlı kıyafetler dikkat çekerken, Jenner'ın fit görünümü hayranlarını mest etti. Khloé Kardashian ve Hailey Bieber gibi isimler paylaşımı beğenerek destek verdi.

JENNER, GEÇMİŞTE İKİ HAMİLELİĞİNİ DE GİZLEMİŞTİ

Kylie Jenner, daha önce 2018'de Stormi'yi, 2022'de Aire'yi doğurduğunda kamuoyuna son anda açıklamıştı. Bu sefer de benzer taktikler uyguladığı düşünülse de, Ağustos sonunda paylaştığı abs'li fotoğraflar söylentileri bitirdi. Kaynaklar, "Kylie ve Timothée, 2023 baharından beri birlikte ve bebek planı yok. İlişkileri harika ve destekleyici" diyor. Çift, Noel'i birlikte kutlamış, Paris'te romantik akşam yemeğinde şarap içerken görüntülenmişti