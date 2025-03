Kylie Jenner'in Oscar gecesindeki davranışlarına tepki yağdı

Oscar galasında şıklığı ve ünlü isimlerle olan ilişkileriyle dikkatleri üzerine çeken Kylie Jenner, bu kez sosyal medyada olumsuz yorumlara hedef oldu. O gecenin gözde çiftlerinden biri, Oscar'a En İyi Erkek Oyuncu adayı olarak katılan Timothée Chalamet ve ünlü Kardashian ailesinin varisi Kylie Jenner'dı. Ancak, galadaki bir video, Jenner'ın davranışlarını pek de hoş karşılamayan pek çok sosyal medya kullanıcısını kızdırdı.

Galanın başında, Kylie Jenner'ın Timothée Chalamet ile birlikte gelip gelmediği merak konusuydu. Ancak, Bob Dylan'ı canlandıran film yıldızı Timothée Chalamet kırmızı halıda yalnız yürürken, Jenner, galanın başından bir süre sonra salona giriş yaptı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Chalamet ödül kazanamasa da, çiftin keyifli bir akşam geçirdiği görülüyordu.

People dergisinin yayımladığı bir video, Jenner'ın davranışlarına dair ciddi eleştirileri gündeme getirdi. Gala sırasında, ünlü müzisyen Sir Elton John ve eşi David Furnish ile karşılaşan Jenner, Chalamet'in aksine oturduğu yerden kalkmayı tercih etmedi. Videoda, Chalamet, Elton John'u kucaklamak için ayağa kalkarken, Kylie Jenner sadece elini uzatarak selamlaşmaya devam etti. Elton John, bu durumu hoşgörüyle karşılasa da, birçok sosyal medya kullanıcısı, Jenner'ın bu tavrını saygısızca buldu.

Birçok yorumda, Elton John gibi müzik dünyasının büyük bir isminin selamlanması için gençlerin ayağa kalkması gerektiği vurgulandı. "Kylie, Sir Elton John'a selam verirken neden ayağa kalkmadı?" şeklindeki yorumlar dikkat çekerken, bir başka kullanıcı da, "Rahata alışmak kolay ama saygı da önemli," diyerek genç ünlüyü eleştirdi. Hatta bir başka kullanıcı, "Parayla saygı satın alınamaz," diyerek, zenginliğin davranış kurallarını değiştirmeyeceğini savundu.

Kylie Jenner’ın bu tavrı, özellikle Kardashian ailesinin eleştirilen geçmişiyle de bağdaştırıldı. Sosyal medyada, "Kylie, gerçekten annesi Kris Jenner’dan bu konuda bir şeyler öğrenmiş mi?" şeklinde yorumlar yapıldı. Bu video ve yorumlar, sosyal medyada oldukça ilgi gördü ve Jenner'ın tavrı hakkında geniş çaplı bir tartışma başlattı.

