Kyrgios'tan tenis dünyasını sarsan Sinner açıklamaları

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Kyrgios'tan tenis dünyasını sarsan Sinner açıklamaları

Uçarı tenisçi Nick Kyrgios, uzun bir aradan sonra tenise dönüş yapmaya hazırlanırken, İtalyan rakibi Jannik Sinner'a yönelik sert eleştirileri ile gündemi meşgul ediyor.

Kyrgios, bir podcast'te yaptığı açıklamada, "Sinner ile karşılaşırsam, seyircileri ona karşı kışkırtırım. Tam bir kargaşa çıkarırım. Ona saygı duymam ve kazanmak için her şeyi yaparım." şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, tenis dünyasında büyük yankı uyandırdı ve Kyrgios'un agresif tavırları bir kez daha tartışma konusu oldu.

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Sinner, geçtiğimiz yıl doping testi pozitif çıkmıştı ancak daha hafif bir ceza almıştı. Bu durum, Kyrgios gibi birçok tenisçi tarafından adil bulunmadı. Avustralyalı tenisçi, sosyal medyada da Sinner'a yönelik sert eleştirilerde bulunarak, ikili arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı.

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