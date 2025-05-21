Kyzikos’un sırları gün yüzüne çıkıyor! Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu sahada...

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Erdek ilçesinde bulunan Kyzikos Antik Kenti'ni ziyaret ederek, yürütülen kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Ustaoğlu'nun gerçekleştirdiği ziyarete Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal ve Erdek Kaymakamı Hasan Göç de eşlik etti. Kazı Evi'ni ziyaret eden protokol üyeleri, kazı ekibinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Antik kentte yapılan kazı ve restorasyon faaliyetlerinin bölgenin tarihi ve kültürel değerlerinin gün yüzüne çıkarılması açısından önemli olduğu vurgulandı. Vali Ustaoğlu, yürütülen çalışmalardan dolayı kazı ekibini tebrik ederek, Balıkesir'in kültürel mirasının korunmasına yönelik projelere destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Kyzikos Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarının, bölge turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.