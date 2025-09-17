La Casa de Papel’in Tokyo’su Ursula Corbero anne oluyor: Karnı burnunda yeni pozlar!

‘La Casa de Papel’ dizisiyle dünya çapında ünlenen İspanyol oyuncu Ursula Corbero, geçtiğimiz günlerde anne olacağını takipçileriyle duyurmuştu. Ünlü oyuncu, son olarak hamile hallerini hayranlarına sergiledi.

İspanyol yıldız Ursula Corbero, La Casa de Papel ile şöhreti yakalayarak hızla tanınan bir isim oldu.

Güzelliği ve yeteneğiyle dikkat çeken Ursula Corbero, sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip.

19,6 milyon takipçili hesabında sıkça paylaşım yapan yıldız, son olarak sürpriz bir haberle gündeme geldi.

2016’dan beri Arjantinli aktör Chino Darín ile beraber olan Corbero, hamile olduğunu açıklamıştı. Ünlü oyuncu paylaşımına “Bu yapay zeka değil” notunu eklemişti.

İspanyol oyuncu Ursula Corbero, son olarak Instagram’da hayranlarına karnı belirgin yeni bir pozunu sundu.

Belirgin karnıyla kameralara poz veren Corbero, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Öte yandan, ünlü oyuncunun bebeğin cinsiyeti şimdiden hayranlar arasında merak konusu oldu.

URSULA CORBERO KİMDİR?

İspanyol oyuncu ve model Ursula Corbero, 11 Ağustos 1989’da Barselona’da doğdu.

Netflix’in dünyaca ünlü dizisi La Casa de Papel’de (Money Heist) Tokyo karakteriyle tanındı. Bu rolle uluslararası üne kavuştu ve geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Oyunculuğa genç yaşta başlayan Corbero, 2002’de İspanyol dizisi Mirallers ile ekranlara adım attı. 2008-2011 yıllarında Física o Química dizisinde Ruth rolüyle dikkat çekti.

2017’de La Casa de Papel’in yayınlanmasıyla dünya çapında yıldız oldu. Dizideki cesur Tokyo karakteri, onu global bir isim yaptı.

Ayrıca Snake Eyes: G.I. Joe Origins (2021) gibi Hollywood yapımlarında rol aldı. Modellik yapan Corbero, çeşitli markalarla iş birliği yaptı ve sosyal medyada stil ikonu olarak biliniyor.

2016’dan beri Arjantinli aktör Chino Darín ile birliktedir. Çift, 2025’te ilk çocuklarını beklediklerini açıkladı.

Corbero, 19,6 milyon takipçisiyle Instagram’da aktif paylaşımlar yapıyor ve tarzı, güzelliği, samimi halleriyle geniş bir kitleye hitap ediyor.

Ursula Corbero, oyunculuk yeteneği, çekici kişiliği ve sosyal medyadaki etkinliğiyle hem İspanya’da hem de dünyada sevilen bir isimdir.

