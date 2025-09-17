La Casa de Papel’in Tokyo’su Ursula Corbero anne oluyor: Karnı burnunda yeni pozlar!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

“La Casa De Papel”in yıldızı Ursula Corbero, 9 yıllık sevgilisi Chino Darin’den ilk bebeğini beklediğini duyurdu. 35 yaşındaki oyuncunun hamilelik pozu sosyal medyada büyük ses getirdi.

‘La Casa de Papel’ dizisiyle dünya çapında ünlenen İspanyol oyuncu Ursula Corbero, geçtiğimiz günlerde anne olacağını takipçileriyle duyurmuştu. Ünlü oyuncu, son olarak hamile hallerini hayranlarına sergiledi.

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-24.jpg

İspanyol yıldız Ursula Corbero, La Casa de Papel ile şöhreti yakalayarak hızla tanınan bir isim oldu.

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-25.jpg

Güzelliği ve yeteneğiyle dikkat çeken Ursula Corbero, sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip.

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-26.jpg

19,6 milyon takipçili hesabında sıkça paylaşım yapan yıldız, son olarak sürpriz bir haberle gündeme geldi.

kapak.jpg

2016’dan beri Arjantinli aktör Chino Darín ile beraber olan Corbero, hamile olduğunu açıklamıştı. Ünlü oyuncu paylaşımına “Bu yapay zeka değil” notunu eklemişti.

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-6.jpg

İspanyol oyuncu Ursula Corbero, son olarak Instagram’da hayranlarına karnı belirgin yeni bir pozunu sundu.

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-1.jpg

Belirgin karnıyla kameralara poz veren Corbero, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-3.jpg

Öte yandan, ünlü oyuncunun bebeğin cinsiyeti şimdiden hayranlar arasında merak konusu oldu.

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-4.jpg

URSULA CORBERO KİMDİR?

İspanyol oyuncu ve model Ursula Corbero, 11 Ağustos 1989’da Barselona’da doğdu.

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-5.jpg

Netflix’in dünyaca ünlü dizisi La Casa de Papel’de (Money Heist) Tokyo karakteriyle tanındı. Bu rolle uluslararası üne kavuştu ve geniş bir hayran kitlesi kazandı.

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-7.jpg

Oyunculuğa genç yaşta başlayan Corbero, 2002’de İspanyol dizisi Mirallers ile ekranlara adım attı. 2008-2011 yıllarında Física o Química dizisinde Ruth rolüyle dikkat çekti.

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-8.jpg

2017’de La Casa de Papel’in yayınlanmasıyla dünya çapında yıldız oldu. Dizideki cesur Tokyo karakteri, onu global bir isim yaptı.

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-9.jpg

Ayrıca Snake Eyes: G.I. Joe Origins (2021) gibi Hollywood yapımlarında rol aldı. Modellik yapan Corbero, çeşitli markalarla iş birliği yaptı ve sosyal medyada stil ikonu olarak biliniyor.

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-11.jpg

2016’dan beri Arjantinli aktör Chino Darín ile birliktedir. Çift, 2025’te ilk çocuklarını beklediklerini açıkladı.

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-12.jpg

Corbero, 19,6 milyon takipçisiyle Instagram’da aktif paylaşımlar yapıyor ve tarzı, güzelliği, samimi halleriyle geniş bir kitleye hitap ediyor.

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-14.jpg

Ursula Corbero, oyunculuk yeteneği, çekici kişiliği ve sosyal medyadaki etkinliğiyle hem İspanya’da hem de dünyada sevilen bir isimdir.

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-16.jpg

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-17.jpg

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-18.jpg

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-19.jpg

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-20.jpg

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-21.jpg

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-22.jpg

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-23.jpg

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-24.jpg

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-27.jpg

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-29.jpg

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-30.jpg

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-31.jpg

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-32.jpg

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-33.jpg

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-34.jpg

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-35.jpg

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-36.jpg

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-37.jpg

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-38.jpg

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-39.jpg

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-40.jpg

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-41.jpg

la-casa-de-papelin-tokyosu-ursula-corbero-anne-oluyor-karni-burnunda-yeni-pozlar-yenicag-42.jpg

Volkan Demirel çifti 'La Casa de Papel'in yıldızını evine misafir ettiVolkan Demirel çifti 'La Casa de Papel'in yıldızını evine misafir etti

Dev bankanın milyonlarca lirası çalındı. Flaş iddia. İzmir’de La Casa De Papel vakasıDev bankanın milyonlarca lirası çalındı. Flaş iddia. İzmir’de La Casa De Papel vakası

Son Haberler
Galatasaray'a büyük şok! Takım kaptanının antrenmanda kaburgası kırıldı
Galatasaray'a büyük şok! Takım kaptanının antrenmanda kaburgası kırıldı
Hasan Mutlu tutuklanmasının sebebini açıkladı!
Hasan Mutlu tutuklanmasının sebebini açıkladı!
1 ay önce evlenmişti! Taşıdığı bıçak karnına saplandı
1 ay önce evlenmişti! Taşıdığı bıçak karnına saplandı
Tezgahlarda hamsi bolluğu
Tezgahlarda hamsi bolluğu
İki milli atlet, şampiyonaya veda etti
İki milli atlet, şampiyonaya veda etti