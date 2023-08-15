La İlahe İllallah ne demek? La İlahe İllallah faziletleri ve anlamı nedir?

Kişinin Müslüman olması öncesinde söylenen ‘La İlahe İllallah’ kelimesi İslam dini adına kutsal kabul edilmektedir. La İlahe İllallah kelimesinin Türkçe anlamı ve faziletleri merak ediliyor. Peki, La İlahe İllallah ne demek? La İlahe İllallah faziletleri ve anlamı nedir?

La İlahe İllallah ne demek? La İlahe İllallah faziletleri ve anlamı nedir?

İslam dinine girildiği zaman söylenen ‘La İlahe İllallah’ kelimesi ve faziletleri merak ediliyor. İslam dininde önemli olan ‘La İlahe İllallah’ kelimesinin anlamı bilmek ve iman etmek önemlidir. Peki, La İlahe İllallah ne demek? La İlahe İllallah faziletleri ve anlamı nedir?

LA İLAHE İLLALLAH NE DEMEK?

İslam dinine girildiği zaman söylenen ve kişinin Müslüman olmasına vesile olan La ilahe illallah kelimesi, İslam dininde en kutsal kelimedir.

La İlahe İllallah kelimesinin anlamını bilmek, iman etmek ve uygulamak esastır.

La 'hayır', İlahe ' ilahlar, İllallah “Allah'tan başka” şeklinde tanımlanmaktadır. Yani Allah'tan başka ilahlık iddiasında bulunan insan, put, hayvan, düşünce ve benzeri her şeyi ret etmek ve yalnız Allah'ın ilahlığını kabul etmek, lailahe illallah'ın genel anlamını oluşturmaktadır.

LA İLAHE İLLALLAH FAZİLETLERİ VE TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

İslam'ın şartlarından birinci olan Lailahe illallah Muhammedun Rasulullah kelime-i şehadeti Peygamberimiz'in (a) uğrunda her türlü meşakkate katlandığı bir kelimedir.

Mekkeli Müşrikler Allah'a inanmakla birlikte putların Allah'a ulaştıran bir vasıta olduğunu kabul ediyorlardı. La ilahe illallah kelimesi ise Allah'ın uluhiyet ve rububiyet tevhidini bir araya getiren bir kelimedir. Uluhiyet gök yüzünde tek hakim ve bütün her şeyi yaratan anlamındadır.

Rububiyet ise İnsan hayatında tek hakim, tek söz sahibi anlamındadır.

Lailahe illallah kelimesi ile Muhammedun Rasulallah kelimesi kelime-i şehadeti oluşturur. Bu kelime ile kişi eski dinini bırakır ve İslam dinine girmiş olur.

Peygamberimiz aleyhisselam 'Cennetin kapısında Lailahe İllallah' yazar buyurmuştur.

Her namazdan sonra 33 defa Lailahe illalah zikrini çekmek çok faziletlidir. Bu kelimeyi dille söylemek kadar kalple tasdik ve amel ile ihya etmek gerekir. Dille söylenen ancak şartları yerine getirilmeyen kelime-i şehadet İslam literatürüne göre geçersizdir. La ilahe illallah kelimesi ile dine girildiği gibi küfür kelime ile dinden çıkılabilir.

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