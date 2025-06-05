La Liga’da en iyi gençler seçildi: Arda Güler’in yeri belli oldu

İspanya La Liga, Barcelona’nın şampiyon olarak tamamladığı 2024-2025 sezonunda forma giyen en iyi 23 yaş altı genç oyuncuları seçti.

La Liga’nın belirlediği listede Barcelona’nın şampiyonluğunda önemli rol oynayan Lamine Yamal ilk sırada yer aldı. 33 lig maçında 9 gol 15 asist katkısı veren Yamal, 17 yaşında olmasına rağmen en iyi faal futbolcu olarak gösterilmeye başlandı.

La Liga’nın yaptığı seçimde Arda Güler ise 5’inci sırada yer aldı. Arda Güler son bölümlerinde daha fazla şans bulduğu bu sezonda 28 lig maçında 3 gol ve 5 asist üretti.

La Liga’nın en iyi 23 yaş altı oyuncu listesi şu şekilde:

1 - Lamine Yamal

2 - Fabio Silva

3 - Diego Lopez

4 - Jude Bellingham

5 - Arda Güler

6 - Pedri Gonzalez

7 - Alberto Moleiro