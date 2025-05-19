La Liga'da koltuk savaşları: Olmo'nun sevinci gündem oldu

Düzenleme: Serkan Talan
La Liga'da koltuk savaşları: Olmo'nun sevinci gündem oldu

Barcelona’nın Villarreal karşısında 3-2’lik yenilgiyle tamamladığı sezon kapanışında şampiyonluk coşkusu Camp Nou’yu sardı. Ancak gecenin en çok konuşulan anı Dani Olmo’nun sandalyeli kutlaması oldu. Taraftarlar bu hareketin Real Madrid’e ince bir gönderme olduğunda hemfikir.

La Liga’nın 28. şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, Camp Nou’daki son maçında Villarreal’e 3-2 mağlup oldu. Ancak bu sonuç, kutlamaların coşkusunu azaltmadı. Hansi Flick’in öğrencileri, Lamine Yamal ve Fermin Lopez’in ilk yarıdaki golleriyle gelecek adına umut verdi. Sezonun son deplasman maçı Athletic Club karşısında olacak ve ardından Barcelona, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na katılmayacağı için yaz tatiline çıkacak.

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DANİ OLMO’NUN SANDALYESİ GÜNDEM OLDU

Maç sonu kutlamalarında Dani Olmo’nun tribünlere doğru sandalye kaldırması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar, bu hareketin Real Madrid’e yönelik alaycı bir mesaj taşıdığını öne sürdü. Dikkat çeken bu teoriye göre Olmo, Real Madrid’in oyuncusu David Alaba’nın 2021-2022 Şampiyonlar Ligi zaferinde kullandığı benzer kutlamaya atıfta bulundu. Alaba, o dönem PSG ve Bayern Münih zaferlerinden sonra beyaz bir sandalye kaldırarak “Taht bizim, kimse oturamaz” mesajı vermişti.

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“DANİ ALABA OLMO” LAKABI TAKILDI

Barcelona taraftarları Olmo’nun bu hareketinden oldukça memnun kaldı. Sosyal medyada “Dani Alaba Olmo” etiketiyle yeni lakaplar türetildi. Olmo’nun bu göndermesi “Yeni Alaba” yorumlarıyla karşılık buldu. Olmo, daha önce RB Leipzig forması giymiş ve 2023’te Barcelona’ya transfer olmuştu.

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REAL MADRİD CEPHESİ TEPKİLİ

Kutlamaları kıskanmış görünen bazı Real Madrid taraftarlarıysa bu hareketten rahatsız oldu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda “Bizimle çok fazla ilgileniyorlar, takıntılılar” ifadeleri yer aldı. Taraftarlar ayrıca Alaba’nın sandalye kutlamasını Şampiyonlar Ligi zaferi gibi büyük bir başarı sonrasında yaptığını, Olmo’nun ise bunu lig şampiyonluğu gecesi kopyaladığını belirterek tepkilerini dile getirdi.

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