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Avrupa'nın dev ligini bekleyen tehlike! Kulüpler greve gidebilir

İspanyol basını, La Liga'da üç kulüp hariç diğer kulüplerin greve gidebileceğini yazdı. 2. Lig ekipleri de grev hazırlığında.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 22:14
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La Liga'yı karanlık günler bekliyor. İspanyol kulüpleri grev hazırlığında

Avrupa'nın dev ligini bekleyen tehlike! Kulüpler greve gidebilir
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İspanya'da yeni spor yasası nedeniyle çatlak sesler çıkarken futbol kulüplerinin grevi gündemde.

Cope'ta yer alan habere göre La Liga'da ve 2. Lig'deki kulüpler, yeni spor yasasındaki bazı maddelerin düzeltilmesi gerektiğini savunuyor.

Yasada Avrupa Süper Ligi'nin yolunu açtığı düşünülen madde, futbol kulüpleri arasında infial yarattı. La Liga'da üç kulüp dışındaki 17 kulüp ortak hareket ederken 2. Lig'deki ekipler de yasanın değişmesini istiyor. Yasaya karşı çıkmayan üç kulübün Real Madrid, Barcelona ve Athletic Bilbao olduğu vurgulandı.

La Liga kulüplerinin greve gitme hazırlığı yaptığı belirtilirken böyle bir durumda İspanya'da futbolun durma noktasına gelebileceği konuşuluyor.

La Liga Başkanı Javier Tebas konuyla ilgili 27 Ekim Perşembe günü olağanüstü genel kurul çağrısında bulundu.

 

 

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