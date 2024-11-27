La Niña Başladı: 60 Yılın En Sert Kışı Kapıda

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, 2024'ün son 50-60 yılın en soğuk kışlarından biri olabileceğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının geçtiğimiz hafta itibarıyla batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde 10 ila 18 derece düşerek mevsim normallerinin altına indiğini duyurmuştu. İzmir'de kasım ayı için ortalama sıcaklık 14 derece civarında iken bu yıl sıcaklıkların 7,5-8 dereceye kadar düştüğünü belirten Prof. Dr. Yaşar, "Türkiye genelinde kış, oldukça erken ve sert başladı. Kar yağışı Van ve Ankara gibi bölgelerde beklenenden erken gerçekleşti" dedi.

Prof. Dr. Doğan Yaşar, bu sert kışın doğal bir dengeleme süreci olduğunu vurguladı:

"Doğa, aşırı sıcaklıkların ardından mutlaka kendini soğuk bir dönemle dengeler. 2020-2022 yılları arasında yaşanan kuraklık ve yağış azlığı, bu dengenin bir parçası. Süper El Niño ile dünya genelinde aşırı yağışlar yaşandı. Şimdi La Niña etkisiyle soğuma ve yerel yağışlar bekliyoruz."

Barajların doluluk oranlarının oldukça düşük olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yaşar, özellikle İzmir'deki Tahtalı Barajı’nın doluluk oranının yüzde 11,74’e düştüğünü ve bu seviyenin daha da gerileyebileceğini söyledi. Ancak, şubat ayından sonra yağışların artmasıyla baraj seviyelerinde toparlanma bekleniyor.

Şu an etkili olan kar yağışının yeraltı sularını ve toprağı besleyeceğini belirten Yaşar, yağışların atmosferden taşınan çöl tozlarıyla birlikte geldiğini ve bu toprak için önemli mineral desteği sağladığını söyledi. Ancak doyurucu yağışların şubat ayından itibaren başlayacağını ve baraj seviyelerini yükselteceğini ifade etti.

Son yılların en soğuk kışlarından biri olması beklenen bu dönemde uzmanlar, vatandaşları zorlu hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaya çağırıyor. Şubat ayından itibaren beklenen toparlanmayla birlikte, 2024 yılının yağışlı ve bereketli geçmesi umut ediliyor.