26 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

La nina ne demek? La nina k��� nedir?

T�rkiye�de hava s�cakl�klar�n�n d��mesi beklenirken haberlerde ge�en �La Nina K���� terimi merak konusu oldu. Hava durumu haberlerinde ge�en La Nina K��� arama motorlar�nda ara�t�r�lmaya ba�land�. Peki, La nina ne demek? La nina k��� nedir?

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 20:48
Takip Et

La nina ne demek? La nina k��� nedir?

La nina ne demek? La nina k��� nedir?
+
Aa
-

Hava s�cakl�klar�n�n d��meye ba�lamas�yla haberlerde La Nina K��� s�ylemleri ge�meye ba�lad�. Bir hava durumu modeli olan La Nina K����n�n anlam� merak ediliyor. Peki, La nina ne demek? La nina k��� nedir?

Hava s�cakl�klar�n�n d��ece�i haberlerinde ge�en "La Nina k���" teriminin anlam� merak konusu oldu. 1999-2000 y�l�nda g��l� bir La Nina olay� oldu�unu belirten uzmanlar, bu y�l da benzer so�uklar�n etkili olaca��n� ifade ediyor. Peki, La Nina k��� nedir?

LA N�NA NED�R?

La Nina, Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral band�ndaki okyanus s�cakl�klar�ndaki de�i�ikliklerin bir sonucu olarak birka� y�lda bir meydana gelen karma��k bir hava durumu modelidir. La Nina, pasifik okyanusu �zerinde etkili olan bir hava ak�m�na verilen ad olarak adland�r�labilir.

La Nina d�neminde, Orta Pasifik Okyanusu'nun do�u ekvator k�sm�ndaki deniz y�zeyi s�cakl��� normalden 3�5 �C (5,4�9 �F) daha d���k olacakt�r. La Nina'n�n ortaya ��k��� genellikle be� aydan uzun s�rer. El Ni�o ve La Ni�a, d�nyadaki hava de�i�ikliklerinin g�stergesi olabilir.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
1
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
2
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
3
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
4
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
﻿Eskişehir'de suya zam
5
﻿Eskişehir'de suya zam
﻿Eskişehir'de suya zam
﻿Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar
6
﻿Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar
﻿Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar
﻿Mustafa Sarıgül o ittifaka göz kırptı: Davet ederse derhal MYK’mızı toplarız...
7
﻿Mustafa Sarıgül o ittifaka göz kırptı: Davet ederse derhal MYK’mızı toplarız...
﻿Mustafa Sarıgül o ittifaka göz kırptı: Davet ederse derhal MYK’mızı toplarız...
﻿Mardin'de feci kaza. 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
﻿Mardin'de feci kaza. 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
﻿Mardin'de feci kaza. 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
﻿Kucağındaki bebeğiyle yürüyen kadın kafasından vuruldu
﻿Kucağındaki bebeğiyle yürüyen kadın kafasından vuruldu
﻿Kucağındaki bebeğiyle yürüyen kadın kafasından vuruldu
﻿Dışişleri Bakanlığından vefat eden Belarus Dışişleri Bakanı Makei için başsağlığı mesajı
﻿Dışişleri Bakanlığından vefat eden Belarus Dışişleri Bakanı Makei için başsağlığı mesajı
﻿Dışişleri Bakanlığından vefat eden Belarus Dışişleri Bakanı Makei için başsağlığı mesajı
﻿13 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiası üzerine 3 kişiye gözaltı
﻿13 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiası üzerine 3 kişiye gözaltı
﻿13 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiası üzerine 3 kişiye gözaltı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.