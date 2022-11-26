Hava s�cakl�klar�n�n d��meye ba�lamas�yla haberlerde La Nina K��� s�ylemleri ge�meye ba�lad�. Bir hava durumu modeli olan La Nina K����n�n anlam� merak ediliyor. Peki, La nina ne demek? La nina k��� nedir?

Hava s�cakl�klar�n�n d��ece�i haberlerinde ge�en "La Nina k���" teriminin anlam� merak konusu oldu. 1999-2000 y�l�nda g��l� bir La Nina olay� oldu�unu belirten uzmanlar, bu y�l da benzer so�uklar�n etkili olaca��n� ifade ediyor. Peki, La Nina k��� nedir?

LA N�NA NED�R?

La Nina, Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral band�ndaki okyanus s�cakl�klar�ndaki de�i�ikliklerin bir sonucu olarak birka� y�lda bir meydana gelen karma��k bir hava durumu modelidir. La Nina, pasifik okyanusu �zerinde etkili olan bir hava ak�m�na verilen ad olarak adland�r�labilir.

La Nina d�neminde, Orta Pasifik Okyanusu'nun do�u ekvator k�sm�ndaki deniz y�zeyi s�cakl��� normalden 3�5 �C (5,4�9 �F) daha d���k olacakt�r. La Nina'n�n ortaya ��k��� genellikle be� aydan uzun s�rer. El Ni�o ve La Ni�a, d�nyadaki hava de�i�ikliklerinin g�stergesi olabilir.