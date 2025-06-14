La Toya Jackson'ın brokoli diyeti tartışma yarattı

ABD’li şarkıcı La Toya Jackson, Instagram’da paylaştığı son fotoğraflarla hayranlarının tepkisini çekti. Michael Jackson’un 69 yaşındaki kız kardeşi, belirgin inceliği ve neredeyse kaybolmuş beliyle dikkat çekerken, “Biraz karbonhidrat sana zarar vermez” gibi yorumlar aldı.

İngiliz Daily Mail’e konuşan La Toya Jackson, bu zayıflığın sırrının tamamen organik ve bitkisel temelli bir diyette saklı olduğunu söyledi. “Yediklerimin hepsi organik ve bitki esaslı. Brokoli, roka ve lahana gibi sebzeleri düzenli olarak tüketiyorum,” ifadelerini kullandı.

La Toya’nın uyguladığı beslenme biçimi, çapraz çiçekli sebzelerle yapılan bir diyet. Bu yöntemin, sadece kilo verdirmediği; aynı zamanda vücuda lif ve antioksidan desteği sağladığı öne sürülüyor. Ancak bazı doktorlar, uzun vadeli ve tek tip beslenmenin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

Hollywood’da ilginç diyetlerle adından söz ettiren tek isim La Toya değil. Victoria Beckham’ın her gün ızgara balık ve sebzeyle beslendiği, Zoë Kravitz’in ise bir film rolü için mideyi doldurmak amacıyla toprak içerdiği öne sürülüyor.