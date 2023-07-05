Pek çok doğal taş faydaları nedeniyle aksesuar yapımında sıkça tercih ediliyor. Son zamanlarda labradorit taşı da trend doğal taşlardan oldu. Peki, Labradorit taşı nedir? Labradorit taşı ne işe yarar?

Bazı özel ve doğal taşlar, tespih, takı ve aksesuar kullanımında sıkça tercih ediliyor. Aynı zamanda her özel taş da kendine özgü bazı özellikler taşıyor.

Mavi, yeşil, turuncu, parıltılı yapısı ve sarının karışımı ile çok göz alıcı bir doğal kristaldir. Bunun yanında taşların mistik güçleri ve bu güçlere bağlı olarak da ortaya çıkan gizli bir potansiyeli de vardır.

LABRADORİT TAŞI NEDİR?

Labradorit taşı, Kanada'da yer alan labrador yarımadasında ilk kez çıkarıldığı için bu bölgenin adını aldı. Labradorit taşının, aynı zamanda da ışığı yansıtıcı bir özelliği bulunur.

Labradorit taşı, yeşilimsi ve metalik mavi tona bir renge sahip olan özel bir taştır. Güneş ışığına tutulduğu zaman da labradorit taşının içinde bulunan renk ahengini çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Yeşil, turuncu, mavi ve sarının karışımı ve parıltılı yapısı sayesinde çok göz alıcı bir doğal kristaldir.

LABRADORİT TAŞI NE İŞE YARAR?

Labradorit taşı, aslında büyülü ve mistik güçleri ortaya çıkaran bir nevi büyülü bir taş şeklinde de bilinir. Aynı zamanda, bu özel taşlar yaşama çok şaşırtıcı bazı değişiklikler getirmek için de sık sık kullanılabilir. Bu özel taşların titreşimleri de, bütün olumsuzluklara karşı oldukça yüksek düzeyde bir koruma sağlar. Bu nedenle de, hiçbir kötü niyetle kullanılamaz.

LABRADORİT TAŞI FAYDALARI NELER?

- Labradorit kristalinin spiritüalizm ile bağlantısı, çok eski yıllardan beridir, kişinin aurasını ve çakralarını dengelemek, korumak ve psişik yeteneklerini daha da güçlendirmek gibi bazı durumlarda çok faydalıdır. Sebat ve güç özelliğini güçlendirdiğinden dolayı da dönüşüm taşı ismi ile de bilinir.

- Labradorit kristali ise, çok yüksek bir bilinç düzeyine erişmeyi sağladığından tarih boyunca ritüel ve büyü sırasında sıkça kullanılır.

- Mücevher olarak da kullanılan labradorit kristalini tercih edecek kişilerin bütün ve güvensizlik hissini ve korkularını da ortadan kaldırır. Aynı zamanda kişiye inanç ve güç verir.

- Labradorit taşı, sadece kendine olan özgüveni ve inancı desteklemekle kalmaz, bunun yanında evrene olan güveni de destekler ve yüksek bilince erişmeye de yardımcı olur. Yoğun ve karmaşık zihni sakinleştirir ve olumsuz enerjilerden korur. Aynı zamanda enerji verir ya da mevcut olumsuz enerjileri de temizler.

- Fiziksel etkilerine bakıldığında kaygı ve stres seviyesini gözle görülür bir şekilde azaltır. Sezgisel gücü çok kuvvetli olduğu için, bilinmeyen bazı hastalıkları da ortaya çıkarabilir.

- Gözlere ve sindirim sistemine iyi gelir.

- Ağrıyan tüm bölgelere konulduğunda rahatlatıcı bir etki yaratır. Bunun için de eklem ve romatizma rahatsızlıklarının tedavisinde sık sık kullanılır.