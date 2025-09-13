Labubu bebekleri için "ruhunu sattı" Şaka gibi olay!



Labubu bebekler dünya çapında revaçta olmayı sürdürüyor. Rusya’nın Moskova kentinde genç bir kadının Labubu koleksiyonu ve bir konser bileti için yaptıkları dünya gündeminde tartışma yarattı. Özellikle sosyal medyada farklı yorumlamalar alan eylem tartışmalarında fitilini ateşledi.

Rus medyasında yer alan haberlere göre, 100.000 ruble (yaklaşık 1.100 Dolar) karşılığında yapılan ve kanla imzalandığı iddia edilen "anlaşma", Rus Ortodoks Kilisesi'nin sert tepkisini çekti.

"RUHUMUN BAŞINA NE GELECEĞİ UMRUMDA DEĞİL"



Katrina, parayı alır almaz hayranı olduğu Labubu bebeklerinden bir koleksiyon ve Rus şarkıcı Nadezhda Kadysheva'nın konseri için bilet satın aldı. Telegram kanalı Mash'a konuşan genç kadın, "Ruhumun başına ne geleceğini umursamıyorum, kaderi artık yeni sahibinin takdirinde’’ dedi.