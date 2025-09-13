Labubu bebekleri için "ruhunu sattı" Şaka gibi olay!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Labubu bebekleri için "ruhunu sattı" Şaka gibi olay!

Sosyal medyada fenomenlerinde etkisiyle Labubu bebeklerinin popülerleşmesiyle birlikte gündeme gelen ilginç olaylara bir yenisi eklendi. Moskova’da 26 yaşındaki Katrina isimli bir kadının, "Labubu" koleksiyon bebekleri ve bir konser biletine para bulmak için ruhunu sattı.


Labubu bebekler dünya çapında revaçta olmayı sürdürüyor. Rusya’nın Moskova kentinde genç bir kadının Labubu koleksiyonu ve bir konser bileti için yaptıkları dünya gündeminde tartışma yarattı. Özellikle sosyal medyada farklı yorumlamalar alan eylem tartışmalarında fitilini ateşledi.

labubu.jpg

Rus medyasında yer alan haberlere göre, 100.000 ruble (yaklaşık 1.100 Dolar) karşılığında yapılan ve kanla imzalandığı iddia edilen "anlaşma", Rus Ortodoks Kilisesi'nin sert tepkisini çekti.

"RUHUMUN BAŞINA NE GELECEĞİ UMRUMDA DEĞİL"


Katrina, parayı alır almaz hayranı olduğu Labubu bebeklerinden bir koleksiyon ve Rus şarkıcı Nadezhda Kadysheva'nın konseri için bilet satın aldı. Telegram kanalı Mash'a konuşan genç kadın, "Ruhumun başına ne geleceğini umursamıyorum, kaderi artık yeni sahibinin takdirinde’’ dedi.

Son Haberler
Tekirdağ'da Türkiye'nin Yunanistan galibiyetini dev ekranda izlediler
Tekirdağ'da Türkiye'nin Yunanistan galibiyetini dev ekranda izlediler
Labubu bebekleri için "ruhunu sattı" Şaka gibi olay!
Labubu bebekleri için "ruhunu sattı" Şaka gibi olay!
Görevden alma ve atamalar Resmi Gazete’de
Görevden alma ve atamalar Resmi Gazete’de
Feci kazada otomobil hurdaya döndü! 1 ölü, 8 yaralı
Feci kazada otomobil hurdaya döndü! 1 ölü, 8 yaralı
DEM Parti'den çok konuşulacak anayasa açıklaması!
DEM Parti'den çok konuşulacak anayasa açıklaması!