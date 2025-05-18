Lacazette gözyaşlarıyla veda etti

Fransa Ligi’ni Angers'i 2-0 mağlup ederek 6. sırada noktalayan Olimpik Lyon’da iki golün sahibi Alexandre Lacazette kulübe veda etti.

Daha önce altyapısından yetiştiği kulüpten ayrılacağını açıklayan 33 yaşındaki forvet, dakikalar 79’u gösterdiğinde alkışlarla oyundan alınırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Lyon altyapısından yetişen Fransız golcü, 2017 yazında 53 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Arsenal’e transfer oldu. Burada 5 sezon geçiren Lacazette, 2022 yazında sözleşmesinin sona ermesiyle tekrar Lyon’a döndü.

Bu sezon ligde 30 maçta 15 gol ve 2 asiste imza atan Lacazette’ye Arap kulüplerinin ilgisi bulunuyor.