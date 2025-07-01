Lacazette transferi resmen bitti

Suudi Arabistan ekibi Neom SC, Alexandre Lacazette'i kadrosuna kattığını açıkladı.

34 yaşındaki Lacazette kariyerinde ilk kez Avrupa'dan ayrılıyor. Lyon ile sözleşmesi sona eren Fransız golcü Alexandre Lacazette geçtiğimiz sezon 42 maçta 19 gol attı.

Lacazette'nin kariyerinde Premier Lig'in önemli ekiplerinden biri olan Arsenal de var. Oyuncunun Suudi Arabistan ekibi ile anlaştığı süre ise henüz açıklanmadı.