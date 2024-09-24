Lady Gaga çöpçatanını açıkladı

Lady Gaga, Folie à Deux filminde rol alırken nişanlısı Michael Polansky ile nasıl tanıştığını anlattı. Tanışmayı sağlayan kişi, ünlü bir çöpçatan değil, Gaga'nın annesi Cynthia Germanotta’ydı. Gaga, annesinin “Kocanla tanıştım” dediğinde, “Kocamla tanışmaya hazır değilim” dediğini belirtti. Ancak daha sonra annesinin önerisini kabul etti ve Polansky ile arkadaşlarının doğum günü partisine gitti.

Polansky, Napster’ın kurucu ortağı Sean Parker ile birlikte Parker Vakfı’nı kuran bir iş adamı. Gaga, Sean Parker’ın evindeki bir doğum günü partisinde Polansky ile tanıştı ve onunla üç saat boyunca konuştu. İlk tanışmalarından sonra Polansky, Gaga’yı aradı ve ilişkileri de böylece başladı.

Gaga, annesinin tavsiyesine minnettar olduğunu belirtti ve “Annenizin tavsiyesini her zaman dinlemezsiniz ama annem bu sefer iyi iş çıkardı” dedi. Gaga ve Polansky, 2020’de Las Vegas’ta bir Yılbaşı partisinde ilişkilerini halka duyurdular ve bir ay sonra Instagram’da ilişkilerini doğruladılar. Gaga, 2021’de The Hollywood Reporter’a verdiği demeçte “Köpeklerim ve sevdiğim adam benim tüm hayatım” dedi.

Nisan ayında Gaga, Los Angeles’ta sol elinde büyük bir elmas yüzükle görüldü ve bu, nişan spekülasyonlarına yol açtı. Temmuz ayında Gaga, Polansky’yi 2024 Paris Olimpiyatları’nda “nişanlısı” olarak tanıttı. Çiftin evlilik hazırlıkları devam ederken, ebeveynlik planları henüz gündemde değil. Gaga, Haziran ayında hamilelik söylentilerini yalanlayan bir TikTok videosu yayınladı.