Lady Gaga konserine bilet krizi damga vurdu: Hükümet sert çıktı

Avustralya Federal Hükümeti, Lady Gaga’nın Aralık ayında Sydney ve Melbourne’da vereceği konserler için satışa çıkan bilet fiyatlarının dakikalar içinde astronomik rakamlara ulaşmasının ardından dinamik fiyatlandırma, damla fiyatlandırma ve gizli ücretlere karşı daha sıkı düzenlemeler getireceğini açıkladı.

Sanat Bakanı Tony Burke, “Bir işlem tamamlanırken son anda ortaya çıkan gizli maliyetler kabul edilemez. Hükümet bu konuda adım atıyor” dedi. Başbakan Anthony Albanese ise geçen yıl bu tür uygulamaların yasaklanacağına dair söz vermişti.

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EN UCUZ KOLTUK 113 DOLARDAN 622 DOLARA ÇIKTI

Perşembe sabahı binlerce hayran, Melbourne için Ticketmaster, Sydney için Ticketek platformlarında sıraya girdi. Başlangıçta 113 dolardan başlayan bilet fiyatları sadece 15 dakika içinde sahneden en uzak “nosebleed” koltuklarda 622 dolara yükseldi. Bazı koltuklar ise 1.500 doları geçti.

Bilet satışlarındaki bu fahiş artış sosyal medyada öfke yaratırken, pek çok kişi ne olduğunu anlamadan yüksek fiyatlarla karşılaştığını belirtti.

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BİLET FİRMALARI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Bilet satış platformları Ticketmaster ve Ticketek ise dinamik fiyatlandırma uyguladıklarını kesin bir dille reddetti. Ticketmaster yetkilisi, “Dinamik algoritma kullanılmıyor, fiyatlar satış öncesinde her koltuk için ayrı ayrı belirlendi” açıklamasını yaptı.

Ancak bu açıklamaya rağmen, kaç adet 113 dolarlık koltuğun Melbourne ve Sydney için ayrıldığı sorularına net bir yanıt verilmedi. Ticketek, ön satış biletlerinde dinamik fiyatlandırma olmadığını ileri sürdü.

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MECLİS RAPORU: BİLET SATIŞLARINA YASAL DÜZENLEME GELMELİ

Geçtiğimiz ay tamamlanan parlamenter müzik sektörü incelemesinin sonucunda yayımlanan raporda, bilet fiyatlarının aşırı dalgalanmasını engellemek amacıyla tüketici yasalarının değiştirilmesi önerildi. Raporda ayrıca ücret ve kesintilerin daha şeffaf hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), müzik sektöründe rekabeti engelleyici faaliyetleri denetlemekle görevlendirildi. Ancak komisyon, hükümetten bu konuyla ilgili özel bir talimat alıp almadığı konusunda yorum yapmadı.

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“KÜRESEL DEVLER KAZANIYOR, HAYRANLAR KAYBEDİYOR”

Parlamenter soruşturma komisyonunda yer alan Yeşiller Partisi Senatörü Sarah Hanson-Young, yaşananları sert şekilde eleştirdi. “Hayat pahalılığı krizinin ortasında, çok uluslu şirketlerin hayranları ve sanatçıları sömürmesi kabul edilemez. Milyarlar kazanıyorlar, ancak yerel sanatçılar ve küçük mekanlar büyük darbe alıyor” dedi.

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AKADEMİSYENLER UYARIYOR: TÜKETİCİ GÜVENİ SARSILIYOR

New South Wales Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden tüketici davranışları uzmanı Prof. Nitika Garg, dinamik fiyatlandırmanın yasaklanması halinde ACCC’nin bilet firmalarının gizli verilerini ve algoritmalarını denetleyebileceğini söyledi. “Ancak bunu yapmaları için illa yasa çıkmasına gerek yok” diyen Garg, fiyat farklarının ancak benzer koltukların farklı zamanlarda satın alınmasıyla ortaya çıkarılabileceğini belirtti.

Prof. Garg ayrıca, “Tüketiciler sadece koltuk bulma stresini değil, ne kadar harcayacaklarını bilmemek gibi ek bir endişeyi de yaşıyorlar” dedi.

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YENİ KONSER TARİHİ AÇIKLANDI

Tepkilere rağmen yoğun talep sürüyor. Live Nation, Sydney’deki ikinci Lady Gaga konseri için biletlerin 22 Nisan’da satışa sunulacağını duyurdu. İlk konser biletlerinin tamamının kısa sürede tükenmesi, ikinci etkinliğe olan ilgiyi daha da artırdı.

Avustralya hükümeti, adil olmayan ticari uygulamaları ortadan kaldırmak amacıyla yürüttüğü yasa danışma sürecini hızlandırmayı planlıyor. Damla fiyatlandırma, abonelik tuzakları ve dinamik fiyatlandırma gibi uygulamaların yakında tamamen yasaklanması bekleniyor. Yeni düzenlemelerle birlikte, tüketicilerin hem cebini hem güvenini koruyacak adımlar atılması hedefleniyor.