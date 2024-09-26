Lady Gaga ortalığı karıştırdı: Mona Lisa’ya cesur imza

Ünlü şarkıcı Lady Gaga, Louvre Müzesi'nde Leonardo da Vinci’nin en ünlü eseri olan Mona Lisa ile cesur bir performansa imza attı. Joker serisinin yeni filminde Harley Quinn karakterini canlandıran Lady Gaga, bu karakterin enerjisini Louvre’un yeni sergisi Figures of the Fool (Aptalların Suretleri) için çekilen bir tanıtım videosuna taşıdı. Videoda, gece vakti Paris’teki müzede dolaşan şarkıcı, Mona Lisa’nın koruyucu camına rujla bir gülümseme çiziyor.

Kırmızı peruk takan ve özel olarak bu video için bestelenen bir şarkıyı seslendiren Lady Gaga, video boyunca Louvre’un çeşitli noktalarında görünerek sanatı ve pop kültürünü ustaca bir araya getirdi. Videonun sonunda Mona Lisa’nın camına çizdiği kırmızı ruj gülümsemesiyle birlikte, Gaga’nın gözünden süzülen siyah rimel damlası ise performansına dramatik bir dokunuş kattı.



Mona Lisa'ya Rujla Gülümseme: Kurgu Mu, Provokasyon Mu?

Lady Gaga’nın bu sıra dışı performansı, sanatseverleri ve müze yetkililerini ikiye böldü. Müzelerde sanat eserlerine yapılan saldırıların artış gösterdiği bu dönemde, bazı eleştirmenler bu tür bir video çekiminin olumsuz etkiler yaratabileceğini savundu. Ancak Louvre Müzesi, videonun tamamen kurgu olduğunu ve herhangi bir zarar verme niyetinin bulunmadığını belirtti. Müze yönetimi, Mona Lisa’yı koruyan 3,8 cm kalınlığındaki kurşun geçirmez camın önüne ek bir ekran yerleştirildiğini ve eserin güvenliğinin tam anlamıyla sağlandığını vurguladı.

Bu performansın, Joker: Folie à Deux filminde Harley Quinn’in Joker’i hapishanede ziyaret ettiği sahneye bir gönderme olduğu anlaşıldı. Lady Gaga’nın performansı, Joker’in çılgın dünyasındaki temaları Louvre’un tarihi dokusuyla buluşturuyor. Louvre yetkilileri, bu video için Warner Bros. Pictures ile işbirliği yaptıklarını ve çekimlerin müzede gerçekleştirildiğini belirtti.

Joker: Folie à Deux, Cuma vizyona giriyor

Louvre’un Yıldızlarla Olan Bağlantısı Yeni Değil

Louvre Müzesi, ünlü isimlerin sanatsal performanslarına ev sahipliği yapma konusunda daha önce de adından söz ettirmişti. 2016 yılında Will.i.am, Mona Lisa Smile adlı animasyon videosunda kendini müzenin ünlü tablolarının içine yerleştirmişti. Sanatçı, Napolyon’un beyaz atının dizginlerini eline alarak dikkat çekici bir görüntü yaratmıştı. İki yıl sonra, ünlü müzik ikilisi Beyoncé ve Jay-Z, Apeshit klibinde Louvre’un ikonik eserlerini kullanarak klasik sanat tarihindeki siyahilerin yerini ve eksikliğini ele alan çarpıcı bir mesaj vermişti.

Son olarak, Paris Olimpiyatları’nın açılış töreninde de Louvre’da geçen bir sahneye yer verilmişti. Maske takan bir koşucunun gece vakti boş müzede koştuğu bu sahne, müzenin hem modern kültürdeki yerini hem de tarihsel önemini bir kez daha ortaya koymuştu. Ayrıca Minions filminin bir sahnesinde de Mona Lisa çalınarak Seine Nehri’ne atılmıştı.

Louvre, tarih ve modern kültürün buluşma noktası olmayı sürdürüyor ve Lady Gaga’nın bu çarpıcı performansı da müzenin sanata olan bakış açısını genişlettiğini gösteriyor.