Lady Gaga’dan tarihi konser! 2 milyon kişi katıldı

Konser, Rio ekonomisini işleve getirmek amacıyla şehir yönetimi tarafından finanse edildi. Bu konserin ekonomiye 100 milyon dolar kazandırması hedefleniyor.

Cumartesi günü düzenlenen konser, Lady Gaga’nın sekizinci albümü Mayhem için gerçekleştirdiği tanıtım turnesinin bir parçasıydı. Albümde Abracadabra ve Die With a Smile gibi şarkılar yer aldı. Gaga, en son 2012 yılında Brezilya’da sahne almıştı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Hayranları sabahın erken saatlerinde sıraya girerek plaja ulaşmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

5 BİN POLİS GÖREV YAPTI

Büyük güvenlik önleminin alındığı konserde 5 bin polis görev yaptı, katılımcılar metal dedektörlerden geçti. Ayrıca dronlar ve yüz tanıma kameraları da kullanıldı.

Mayıs 2024’te Madonna da aynı yerde ücretsiz bir konser vermiş, o konser de şehir tarafından finanse edilmişti.

Ülkenin dört bir yanından hayranlar konsere akın etti. 28 yaşındaki Luan Messias, komşu eyalet São Paulo’ya bağlı Itanhaem’den gece boyunca otobüsle geldiğini söyledi.