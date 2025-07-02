Laf Sok-rates

Bu hafta tarihin en büyük filozoflarından biri olan Sokrates’tan bahsedesim var. Kendisini, Atina halkına Tanrı tarafından gönderilmiş bir at sineği olarak tanımlamış. Bu mecazı, yalnızca etkileyici bir söz sanatı olarak göremeyiz. Düşünce tarihinin en derin anlamlarından birini içinde barındırıyor. “Uyuyan toplum, yıkıma mahkûmdur. Sinek kadar küçük fakat rahatsız edici bir etki, uyanışı sağlayabilir.”

Sokrates, içinde yaşadığı toplumun; düşünmeden hareket ettiğini, bilgi sahibi olmadan kanaat getirdiğini ve sorgulama yetisini kaybettiğini farketmiş. Bundan rahatsız olmuş ve felsefeyi, entelektüel bir sorumluluktan çok ilahi bir misyon olarak görmüştür. İşte tam da bu yüzden çevresindekileri sarsmayı, yüzleşmeye zorlamayı ve en önemlisi kendi cehaletlerini fark etmelerini sağlamayı amaçlamıştır.

Bu zor bir görev. İnsanlara yanlış düşündüklerini kabul ettirmek çoğunlukla imkansız. Çünkü hakikate giden yol acıtıcı, konforsuz ve sancılı. Sokrates bu sancıyı başlatan kişidir ve bu nedenle toplum içindeki rolü hayati bir nitelik taşır. Amaç gerçek bilgiye ulaşmaktır. Fakat süreç sevimsizdir.

Sokrates’in yaşadığı dönemde Atina, demokrasiyle yönetilen bir şehir devleti olmasına rağmen, sığ düşünce biçimleri yüzünden ahlaki yozlaşmaya uğramış.

Benzer tabloları halen birçok toplumda görmek mümkün. Çok seslilik kargaşaları ve popüler gündem kirlilikleri had safhada. İsrafi ve okumayan, cehalet papağanları çoğalıyor. Başarısız ve fakir psikolojisiyle kendimiz hariç herkesi suçlayıp saldırıyoruz. Eleştiri düşmanlıkla karıştı. İşte böyle zamanlarda Sokrates gibi düşünmeliyiz. Sineğin görevi, devinmeyen bu “büyük atı” dürtmek, canlandırmak, harekete geçirmek; yani düşünmeye zorlamaktır. Bu görev her çağda cesaret ister.

Toplumsal ve bireysel olarak, rahatsız etmek pahasına, insanları yaptıkları hataların farkındalığına ulaştırma çabası zordur. Yalnızlığa sebep olur. Ama bazen kendine engel olamazsın.

Sokrates, bu görevi yüzünden ölüme mahkûm edildi. Ama o, yaşamak için hakikati terk etmedi. İnandığı şey uğruna hayatını ortaya koydu. Onun ölümü, bir toplumun kendi vicdanına, kendi hatalarına sırt çevirişi anlamına gelir.

Günümüzde de iyi hissettiren yalanlar yerine sarsıcı gerçekleri dillendiren, çoğunluğa boyun eğmeyen, kişisel risk alarak halkı uyandırmaya çalışan yeni ‘at sinekleri’ne ihtiyacımız var. Filozoflar, gazeteciler, sanatçılar, öğretmenler ya da sade vatandaşlar … Önemli olan, bilgiye dayalı sorgulamayı yaşam biçimi haline getirtmek. Hatta kendi kendimizin at sineği de olabilmek…

Unutmayalım, bazen bir sineğin vızıltısı, dev bir toplumun vicdanını uyandırabilir.

Ben de bir Sokrates olmasam da kendi sosyal çevremin at sineğiyim. Yalnızlığı göze alarak tamamen kalbi duygularımla, güzel bir şeye sebep olmak amacı güderek ağır eleştirilerde bulunabiliyorum. Mesela arkadaşımı öptükten sonra ona; “Köy kahvesi gibi kokmuşsun. Küllük yalamış gibi oldum. Bir kadının böyle kokması dünyada en son olması gereken şey.” diyebiliyorum. Sigarayı bırakamadığı için beni bırakıyor. O kanser yolunda emin adımlarla ilerlerken ben bir daha küllük yalayamıyorum..

Dikkat edelim. Söylediklerinden nefret ettiğimiz kişiler çoğunlukla doğruyu söylüyorlardır. Tavır almak yerine gelişelim..