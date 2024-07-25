Lağım borusuna sıkışan kedi güçlükle kurtarıldı

Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'nde, lağım borusuna sıkışan bir kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olayla ilgili bilgilere göre, mahalle sakinleri lağım çukuru içinden kedi sesi duyduklarında durumu hemen Adıyaman İtfaiyesi'ne bildirdi. İtfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaştı ve lağım çukurunu açarak içeri girdi. Kısa sürede kediyi sıkıştığı borudan çıkaran ekipler, kedinin lağım çukuruna nasıl girdiği konusunda ise detaylı bir açıklama yapmadılar.

Kurtarılan kedi, sağlık durumu iyiyken itfaiye ekipleri tarafından serbest bırakıldı.