MasterChef All Star’ın yayınlanacak yeni bölümünde yarışmacılar Türk Devletleri Teşkilatı’nda yer alan ülkelerin yemeklerini yapacak. MasterChef fragmanı sonrasında Lagman tarifi araştırılıyor. Peki, Lagman nasıl yapılır? Lagman tarifi için malzemeler neler?

İşte Lagman tarifi…

LAGMAN TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

Hamur İçin:

- Un

- Yumurta

- Tuz

- Su

Et Suyu İçin:

- Et

- Kuyruk yağı

- Lahana

- Soğan

- Patates

- Biber

- Havuç

- Domates

- Sarımsak

- Tuz ve biber

LAGMAN NASIL YAPILIR?

Hamuru tel haline getirin. Tuzlu suda kaynatın. Et suyunu yapmak için et ve kuyruk yağını küçük parçalar halinde kesip patatesleri zar halinde doğruyoruz. Havuçları, lahana ve Türk biberini dilim halinde kesiyoruz.

Domatesleri kayık şeklinde, soğanı da yüzün şeklinde kestikten sonra sarımsağı doğrayın. Soğanları tere yağda kavurun. Üstüne eti koyup suyu çekene kadar pişiriyoruz. Sarımsak, patates, domates, biber ve havucu ekleyin. Bu malzemelerle yarı piştikten sonra su koyun, tuz, biber ve lahana da ekleyip bunların hepsini yavaş yavaş pişirin. Hamur tellerini servis yapmadan önce kaynamış suda yumuşatın. Ardından hamurları da yemeğe karıştırıp servis edin.