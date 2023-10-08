Evinde kendi lahmacununu yapmak isteyenler için lahmacun böreği tarifi en sık tercih edilen yemek tariflerinden. Lahmacun böreği tarifinin püf noktası ise sosun lahmacun böreği yapacağınız yufka içerisine doğru miktarda yayılmasıdır. Peki, lahmacun böreği nasıl yapılır? Lahmacun böreği tarifinin malzemeleri neler?

İşte lahmacun böreği tarifi…

LAHMACUN BÖREĞİ MALZEMELERİ NELER?

- 3 hazır yufka

Lahmacun böreği içi için:

- 350 gr kıyma

- 2 domates

- 1 büyük soğan

- 2 yeşil biber

- 1 kırmızı biber

- Yarım demet maydanoz

- 3 diş sarımsak

- 2 yemek kaşığı salça

- Yarım çay bardağı sıvı yağı

- Tuz, karabiber, pulbiber, kimyon

Lahmacun böreği sosu için:

- 1 yumurta

- 1 çay bardağı süt

- Yarım çay bardağı sıvı yağı

LAHMACUN BÖREĞİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Geniş bir kap içerisine kıyma ve minik doğranmış sebzeleri ekleyin. Daha sonra sarımsak, tuz, salça ve baharatları ekleyerek iyice harmanlayınız. Bu sırada bir yandan da sosumuzu hazırlayınız.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serdikten sonra 1 adet yufkayı tepsiden dışarı taşacak şekilde yerleştirin sosumuzu fırçayla sürünüz. Üzerine 2. yufkayı da ekledikten sonra tekrar sos sürünüz. Son yufkamızı da aynı işlemden geçirdikten sonra dışta kalan kısımları içe doğru düzelterek harcınızı ekleyiniz.

180 derecelik fırında iç malzeme kızarana dek pişirme işlemine devam ediniz. Bu işlemi kontrollü bir şekilde yapmanız gerekiyor.

Pişen lahmacunu fırından çıkarttıktan sonra soğumasını bekleyiniz.

Soğuyan lahmacun böreğini rulo şeklinde sararak dilimleyiniz. Kolay bir şekilde servis edebilirsiniz.