Lahmacun fiyatlarına yeni rakip çıktı!

Her yaz yüksek fiyatlarıyla gündeme gelen gözde tatil mekanlarından biri de Bodrum oluyor, ancak bu sezon tatilcilerin isyan sebebi yalnızca yiyecek fiyatlarındaki ekstremlik değil, otopark ve vale ücretleri de tatilcileri deyim yerindeyse şoke etti. Özellikle Yalıkavak bölgesinde bazı işletmelerin otopark ücretleri, neredeyse günlük araç kiralama bedelleriyle yarışıyor.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, turizm sezonunun başlamasıyla hizmet bedelleri de fırladı. Milas-Bodrum Havalimanı’ndan orta segment bir araç 24 saatliğine 1800 TL’ye kiralanabilirken, Yalıkavak Marina’daki bazı mekanlar, yalnızca bir akşam yemeği için gelen müşterilerden vale hizmeti adı altında 1000 TL talep ediyor.



ÖZEL PLAJLAR DA DA BENZER BİR DURUM YAŞANIYOR

Yalıkavak’ta bulunan özel plajlarda da benzeri durum yaşanıyor. Bazı tesislerde vale hizmeti adı altında uygulanan otopark ücretleri 400 ila 500 TL arasında değişiyor.

