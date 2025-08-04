Lahmacun fiyatlarını ikiye katladı! Ünlü şefin hamburgeri Bodrum'u salladı

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Lahmacun fiyatlarını ikiye katladı! Ünlü şefin hamburgeri Bodrum'u salladı

Fahiş lahmacun fiyatlarıyla gündemden düşmeyen Bodrum’da şu sıralar fiyatı 5 bin TL olan hamburger konuşuluyor. Ünlü şef Gürkan Topçu’nun yeni mekanın açılışında yaptığı hamburgeri olay oldu.

Yalıkavak'taki yeni mekanının açılışında ünlü şef Gürkan Topçu’nun özel hamburgeri Bodrum’u salladı. 5 bin TL'ye satılan hamburger lahmacun fiyatlarını ikiye katladı.

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ŞEFİN ÖZEL HAMBURGERİ OLAY OLDU

Yıllardır Bodrum gündemini meşgul eden lahmacun fiyatını şefin ünlü hamburgeri ikiye katladı.

Şef Topçu "Tam bir fiyat performans menüsü, çünkü içinde Japonların ünlü eti wagyu var. Bunu yiyen 15 gün et yemez, çünkü vücut proteine doymuş oluyor" Japonya'dan getirtilen wagyunun kilosu ise 15 bin dolar.

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