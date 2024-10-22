Lahmacun yerine eşek eti yedirmişler! Yeni ifşa listesi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Lahmacun yerine eşek eti yedirmişler! Yeni ifşa listesi belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesi yayımlandı.

Bakanlık,"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet sitesinden vatandaşların sağlığı ile oynayan taklit veya tağşiş gıdalar listesini yeniledi.

Bu kez ki ifşa listesinde lahmacun yer aldı. Birçok firmanın lahmacun harcında ‘Tek tırnaklı eti’ tespit edildi.

Vatandaşlar tarafından merak edilen 'Tek tırnaklı eti' at, eşek ve katır gibi hayvanların etleri olduğunu gösterir.

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Bakanlık da son olarak 'Tek tırnaklı eti' listesini duyurdu.

O liste şu şekilde:

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