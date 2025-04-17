Lahmacuna dana eti yerine at, eşek ve domuz eti koydular

Vicdansızlar kısa sürede büyük kazanç elde etmek için dana yerine at, eşek ve domuz eti kullanmaya devam ediyor. Bu olaylar Kemal Sunal'ın başrol oynadığı 'Üç kağıtçı' filminde seneler önce konu edilmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı, lahmacunda dana eti yerine at, eşek ve domuz eti kullanıldığını tespit etti. Taklit ve tağşiş yapan firmalar ifşa edildi, gıda güvenliği alarm veriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründeki taklit ve tağşiş skandallarına karşı denetimlerini sıkılaştırdı. Son yapılan analizlerde, lahmacunda dana eti olarak satılan ürünlerde at, eşek ve domuz eti kullanıldığı ortaya çıktı. Bakanlık, bu ürünleri üreten ve satan firmaları isimleriyle kamuoyuyla paylaşarak tüketicileri uyardı.

Denetimlerde sadece lahmacun değil, kavurma, kıyma, sucuk ve peynir gibi ürünlerde de ciddi aykırılıklar belirlendi. Bazı firmaların, maliyetleri düşürmek için sağlıksız ve yasak maddeler kullandığı tespit edildi. Bakanlık, bu tür ürünlerin halk sağlığını tehdit ettiğini vurguladı ve caydırıcı cezalar uygulayacağını duyurdu.

Gıda güvenliğini sağlamak için başlatılan bu çalışmalar, vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini garanti altına almayı amaçlıyor. Bakanlık, rutin denetimlerin yanı sıra ihbarları da değerlendirerek hileli üretim yapanlara göz açtırmıyor. Tüketicilere, güvenilir markaları tercih etmeleri ve ürün etiketlerini dikkatle incelemeleri öneriliyor.

Uzmanlar, taklit ve tağşişin yalnızca maddi dolandırıcılık değil, aynı zamanda ciddi sağlık riskleri taşıdığını belirtiyor. Özellikle alerjik reaksiyonlar ve enfeksiyon riski, bu ürünlerin tüketimiyle artıyor. Bakanlık, gıda güvenliği için yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığını açıklarken, vatandaşlardan gelen şikayetlerin de titizlikle incelendiği belirtildi.