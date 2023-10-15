"Laiklik elden gidiyeaah, vatan haini" gibi çıkışlarıyla tanınan dede, İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne katıldı

Bir sokak röportajında verdiği tepkilerle sosyal medya sayesinde tanınan "Laiklik elden gidiyor" diyen dede, İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne katıldı.

"Dünyanın en büyük, alçak, şeytan teröristi İsrail, Amerika'dır." şeklinde konuşurken, yürüyüşte dedeye eşlik eden kişi ise:

"Cihada çıktık inşallah. Devlet büyüklerimizden İsrail'e asker göndermesini istiyoruz!'' şeklinde konuştu.