Lakers son 5 dakikada yıkıldı: Seriye tutunmak mucizelere kaldı

NBA play-off'ları ilk turunda 4 maç yapıldı. Batı Konferansı'nı 6. sırada bitiren Timberwolves, serinin 4. maçında konferans 3'üncüsü Lakers'ı ağırladı.



Timberwolves'ta Anthony Edwards, 43 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve Julius Randle 25 sayı, 7 ribauntla galibiyetin mimarları oldu.



Luka Doncic'in 38 sayı attığı Lakers'ta LeBron James 27 sayı, 12 ribaunt, 8 asist ve Rui Hachimura 23 sayı, 5 ribaunt üretti.

Lakers, karşılaşmanın son 5 dakikasında 7 sayı öndeyken Timberwolves’un savunma ve hücumdaki etkili oyuncu galibiyette önemli etken oldu. Timberwolves’a play off yarı finaline yükselmek için sadece 1 galibiyet yeterli olacak. Lakers’ın sezona tutunmak için mucizelere ihtiyacı olduğu belirtiliyor.

NBA play off serilerinde gecenin sonuçları şöyle:

Detroit Pistons-New York Knicks: 93-94 (1-3)



Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 116-113 (3-1)



Orlando Magic-Boston Celtics: 98-107 (1-3)



Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 103-129 (1-3)