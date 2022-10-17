'Lal' kız çocukları için sahnelendi...

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde; ülkemizdeki en acı gerçeklerden biri olan çocuk yaşta evliliklere dikkat çekildi. Proje kapsamında sergilenen 'LAL' isimli tiyatro oyunu bu hassas konuya tüm gerçekliğiyle değindi. Geceye Ahbap Platformu Başkanı Haluk Levent, Doktor Ender Saraç, Cevahir Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Eser Cevahir, iş insanı Gizem Cevahir ve iş insanı Gözde Dizdar katıldı.

Çocuk yaşta evlendirilen çocukların dramına şahit olmak, hayatlarına dokunabilmek, ışık tutabilmek ve umut olabilmek için sahnelenen tiyatro oyununun tüm geliri; Sosyal Ben Vakfı ve Karadeniz Eğitim Kültür ve Çevre Koruma Vakfı tarafından istismara maruz kalmış çocuklara bağışlandı.

Şirin Aktemur'un yazıp, Hakan Odabaşı'nın yönettiği 'Lal' isimli tiyatro oyunu; çocuk yaşta ilkel evliliği psikolojik ve sosyolojik olarak tüm boyutlarıyla ele aldı. Çocuk yaşta ilkel evliliğin, çocukken hamile kalmanın, bebeğini kaybetmenin, henüz çocukken ana-baba olmanın, yetersiz, güçsüz, çaresiz hissetmenin, boyun eğmenin psikolojik ve sosyolojik boyutları ile feodal ilişkilerin, iktidar ilişkilerinin ve boyun eğdirilenlerin hikayesi olan 'LAL' tiyatro oyunu Gaye Alaccı, Şenol Tanıl ve Şule Köken tarafından sahnelendi.