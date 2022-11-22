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Lal Müzikaline yoğun ilgi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında ücretsiz olarak Eskişehirli tiyatroseverlerle buluşturduğu Tiyatro Kale'nin "Lal" isimli müzikali, seyircilerin yoğun ilgisi ile sahnelendi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 18:43
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Lal Müzikaline yoğun ilgi

Lal Müzikaline yoğun ilgi
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Haller Gençlik Merkezi Tepebaşı Sahnesinde oynanan müzikale gelen seyirciler kapıda metrelerce kuyruk oluştururken, bazı izleyiciler oyunu ayakta izledi. Erken yaşta evlendirilmiş üç kuşak bir ailenin hikâyesinin anlatıldığı oyun, geçtiğimiz cuma akşamı sahnelendi.

Anneanne, anne ve Lal'in çocuk yaşta evlendirilişinin seyirciye aktarıldığı oyunda kuşaktan kuşağa aktarılan bu geleneğin, toplumun yapısı ve aile düzeni üzerindeki etkisi çok boyutlu olarak, üç kuşağın karakterleri ve evlilikleri üzerinden anlatıldı.

Şirin Aktemur tarafından kaleme alınan Lal müzikali, Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak Eskişehirlilerle buluştu. Gaye Alacacı, Şenol Talınlı ve Şule Köken'in oyuncu olarak sahne alacağı müzikalin yönetmen yardımcılığını ve hareket düzenini Hakan Odabaşı, kostüm tasarımını Sevgi Türkay, ışık tasarımını Osman Uzgören, müzik direktörlüğünü Şenol Talınlı üstleniyor.

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