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MHK Başkanı Lale Orta'dan beINSport'a Galatasaray tehdidi. Skandalı Haluk Yürekli ortaya çıkardı

MHK Başkanı Lale Orta, daha önce beINSports'ta yer aldığı Trio programındaki yorumculara müdahale ettiği iddiası ortalığı karıştırdı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 09:46
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Lale Orta'da Galatasaray için beINSports'a tehdit

MHK Başkanı Lale Orta'dan beINSport'a Galatasaray tehdidi. Skandalı Haluk Yürekli ortaya çıkardı
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Galatasaray maçında Zaniolo'ya yapılan sert müdahale sonrasında VAR odasından aldığı görüntüyle yayıncı özetine koydurduğu iddia edildi.

Galatasaray-Kasımpaşa maçında Zaniolo ile Donk arasındaki mücadelede sonrası hakem herhangi bir kart göstermemiş ve VAR uyarıda bulunmamıştı.

Karşılaşmanın ardından ise pozisyonu değerlendiren futbol yorumcuları Donk'un kırmızı kart gerektiğini söylemişti.

BU İDDİA SÜPER LİGİ KARIŞTIRIR

Spor Gecesi programında Haluk Yürekli ve Gökhan Dinç ise çok çarpıcı bir iddia ortaya attı. MHK Başkanı Lale Orta'nın eskiden görev yaptığı beIN Sports'a baskı yaptığını ve Trio programında pozisyona kırmızı kart diyen eski hakemlere çok kızdığı ifade edildi.

"ARAYIP TEHDİT EDİYOR"

Lale Orta'nın yaptığı baskıyı anlatan Haluk Yürekli: "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, Galatasaray - Kasımpaşa maçında Galatasaray oyuncusuna yapılan faule kırmızı kart diyen yorumcuları arayıp tehdit ediyor, daha da önemlisi VAR odasından bir görüntüyü dışarı servis ediyor! Bu nasıl bir güçtür!"

"YAYINA MÜDAHALE EDİLİYOR"

"Sonrasında VAR odasından telefonla çekilmiş görüntüyü BeIN Sports yetkilisine gönderiyor Lale Orta. Bunun ardından özet görüntü değiştiriliyor ve Lale Orta'nın istediği görüntü özet görüntüye koyuluyor!"

Lale Orta'nın Okan Üniversitesi'nde görevine devam ettiğini ve Fenerbahçli bir yöneticiden maaş aldığını, bu durumda MHK Başkanlığı yapamayacağını söyleyen Haluk Yürekli'nin iddiaları gündem oldu.

Gazeteci Burhan Can Terzi, sosyal medya hesabından Lale Orta'nın, VAR Odası'na ve Yayıncı kuruluşa Donk-Zaniolo pozisyonuyla ilgili müdahale ettiğini teyit ettiğini söyledi.

 



 

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