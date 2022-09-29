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6 yaşındaki çocuktan tehlikeli oyun tramvaya asıldı yüreklerin ağza getiren görüntü

Laleli'de tramvayda tutunarak yoculuk yapan 6 yaşındaki çocuk yürekleri ağza getirdi. O anlar böyle görüntülendi.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 11:28
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Laleli'de 6 yaşındaki çocuk tramvaya asılarak yolculuk yaptı işte o anlar

6 yaşındaki çocuktan tehlikeli oyun tramvaya asıldı yüreklerin ağza getiren görüntü
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Bağcılar-Kabataş tramvay hattı Laleli mevkiinde 6 yaşındaki çocuğun tramvaya tutunarak yaptığı yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yürekleri ağza getiren görüntülerde çocuğun tramvayın durmasını bile beklemeden ayaklarını sarkıtarak indiği görüldü.

Bağcılar-Kabataş tramvay hattı Laleli mevkiinde önceki gün akşam saatlerinde 6 yaşında bir çocuğun tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yaptığı görüldü. Trafikteki bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, çocuğun tehlikeye aldırış etmeden dakikalarca tramvayın arka kısmındaki kısma tutunarak yolculuk yaptığı görülüyor.

Çocuğun tramvaydan inmek için bile durmasını beklemediği dikkat çekiyor. Çocuk tramvaydan inerken önce ayaklarını sarkıtıp, bir süre bu şekilde ilerledikten sonra, ellerini bırakıyor. 

 

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