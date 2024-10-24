LaLiga, Güney Afrika'da kadın futbolunu desteklemeye devam ediyor

LaLiga, Güney Afrika'daki etkisini artırmak amacıyla Mzansi Eşitlik Ligi'ni başlattı. Bu altı haftalık kızlar beş a-side turnuvası, Cape Town'da her yıl gerçekleştirilecek. Proje, 2022'de Kamerun'da başlayan La Ligue D'Egalité'nin bir uzantısıdır. Bu işbirliği, Fundación LaLiga ve Petrichor'un ortaklığında, dezavantajlı topluluklarda turnuvalar düzenlemeyi hedefliyor.

Mzansi Eşitlik Ligi, U13 ve U16 yaş gruplarında yaklaşık 100 kızı beş farklı kulüpte bir araya getiriyor. Kamerun'daki turnuvaya katılan 600 kıza karşın, Güney Afrika'daki turnuvanın katılımcı sayısı daha küçük. Kamerun'daki organizasyon dört ay sürerken, Güney Afrika'daki turnuva altı haftayla sınırlı kalıyor.

Petrichor'un başkanı Paul Dreisbach, ESPN'e verdiği demeçte, "Bu proje küçük bir başlangıç. Pilot bir proje olarak, Cape Town bölgesindeki beş yerel kulüple çalışıyoruz. Tüm bu kulüpler, spor geliştirme kuruluşlarıdır" dedi. Dreisbach, sporun liderlik, güvenlik ve eğitim gibi becerileri öğretmek için bir araç olarak kullanıldığını belirtti.

Mzansi Eşitlik Ligi'nin amacı, kızların elit oyuncu olmasını sağlamak değil, futbol aracılığıyla topluluklar oluşturmak. Ancak LaLiga, Güney Afrika'daki yetenekleri keşfetmek için de çalışmalarını sürdürüyor. LaLiga Afrika Genel Müdürü Trésor Penku, "Amacımız performans ligine dönüşmek değil" dedi. "Genç kızların katılımını sağlamak istiyoruz."

Oasis Reach for Your Dreams adlı kar amacı gütmeyen bir kuruluş, Mzansi Eşitlik Ligi'ne davet edilen kulüplerden biriydi. Kız futbolu için Afrika’da düzenlenen turnuvaların azlığına rağmen Güney Afrika, bazı ülkelerden daha iyi bir durumda. Güney Afrika Futbol Federasyonu, 2023 yılında U15 kız liglerini dört eyalette başlattı.

Banyana Banyana'nın yıldızı Thembi Kgatlana, kadın futbolunun gelişmesi için daha fazla fırsat yaratılması gerektiğini vurguladı. Mzansi Eşitlik Ligi, Afrika'da kız futbolunun büyüyen gücünü tanımak için atılan önemli bir adım olarak öne çıkıyor.