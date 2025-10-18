LaLiga'da (İspanya birinci ligi) 9. hafta mücadelesi Real Oviedo-Espanyol maçıyla başladı.
Karşılaşma 2-0 Espanyol'un galibiyetiyle sona ererken, maç başındaki protesto ve sansür sosyal medyada gündem oldu.
LaLiga yönetiminin Barcelona-Villarreal maçını ABD'de oynama kararına tepki gösteren İspanya Futbolcular Birliği (AFE), protesto kararı almıştı.
Real Oviedo-Espanyol maçında da futbolcular ilk 10 saniye hareketsiz şekilde bekledi fakat bu anlar ekrana yansımadı.
Protesto sırasında, 20 saniye boyunca stadın dışarından görüntüleri ekrana geldi. Oyuncuların hareketsiz kaldığı anları, maçı tribünden takip eden taraftarlar cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.
As gazetesinin haberine göre, protesto maçın ilk 30 saniyesinde yapılacaktı fakat oyuncular ilk 10 saniye hareketsiz kaldı.