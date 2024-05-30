Lama gibi tükürerek kavga ettiler. Birbirlerine ellerini bile kaldırmadılar. Kimse ne olduğunu anlayamadı

Görüntülerde, araçlarından inen iki sürücü, ellerini kaldırmadan birbirlerine yakın mesafeden tükürerek kavga etti. Bu anlar, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, akan trafikte birbirlerine öfkelenen iki sürücünün kavga ettiği anlar yer aldı. Araçlarından inen iki sürücü, burun buruna gelerek tartışmaya başladı.

Tartışmanın şiddetlendiği anlar, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve kavga eden sürücüler, bir anda birbirlerine yakın mesafeden tükürmeye başladı.

Bu olaya sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bence kimsenin çözemediği mistik bir olay yaşanıyor dünyada, bu saçmalıkların başka bir anlamı olamaz" yorumunu ekledi.

Diğer bir kullanıcı ise, "Onların kavgası virüs bulaştırma" şeklinde yorum yaptı.