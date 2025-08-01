Lambayı boşa yakana okkalı tarife. Elektrikte büyük kazık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Şubat 2025’te hayata geçirdiği kademeli elektrik tarifesi, vatandaşın faturalarını ağırlaştırıyor. Yıllık 5 bin kilowattsaat (kWh) tüketim sınırı, 2026’da 3 bin kWh’ye çekilmeye hazırlanıyor. Bu değişiklikle, aylık 750 TL’yi aşan faturalar otomatik olarak iki katına çıkacak. Örneğin, 800 TL’lik bir fatura, yeni düzenlemeyle 1600-1700 TL’ye ulaşabilecek.

Uygulama, Nisan 2025’teki elektrik zammıyla birlikte 1.300 TL’yi aşan faturalarda sübvansiyonu kaldırmıştı. Artık yüksek tüketim yapan aboneler destekten yararlanamıyor, bu da faturaların neredeyse iki katına çıkmasına neden oluyor. Enerji yönetimi, dağıtım şirketlerinden abone tüketim verilerini talep ederek yeni düzenlemeye zemin hazırlıyor.

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya paylaşımında, sektör kaynaklarının sınırın 3 bin kWh’ye düşebileceğini belirttiğini aktardı. Bu durum, özellikle kalabalık haneler ve küçük işletmeler için büyük bir yük anlamına geliyor. Elektrik tüketiminin yoğun olduğu yaz ve kış aylarında faturalar daha da kabaracak. Ekonomistler, düzenlemenin hane bütçelerini zorlayacağını ve enflasyonu tetikleyebileceğini ifade ediyor.

Vatandaşlar ise sosyal medyada tepkili: “Asgari ücretle bu faturalar nasıl ödenir?” sorusu sıkça dile getiriliyor. Bakanlık, düzenlemenin enerji tasarrufunu teşvik ettiğini savunurken, düşük gelirli aileler için ek destek paketleri gündemde.

Yeni yılda devreye girecek düzenleme, enerji politikalarında tüketici odaklı çözümlerin önemini bir kez daha gündeme taşıyor. Elektrik faturalarındaki artış, milyonlarca aboneyi doğrudan etkileyecek.