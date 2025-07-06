Lamborghini'nin veliahtından duygusal annelik açıklaması

İtalya'nın tanınmış yüzlerinden Elettra Lamborghini, televizyon dünyasındaki başarılarının yanı sıra kişisel yaşamıyla da dikkat çekiyor. Napoli'de gerçekleşen yeni yayın dönemi tanıtımında duygusal açıklamalarda bulunan Lamborghini, hayalini kurduğu anneliğe dair önemli detaylar verdi.

ANNELİĞE GİDEN ZORLU YOL

Ünlü sunucu ve şarkıcı, uzun süredir hissettiği anne olma isteğini "Çocuklara karşı çok güçlü bir çağrı hissediyorum. Bir çocuğun biyolojik olarak benim olup olmaması ya da onu evlat edinmem arasında hiçbir fark olmazdı" sözleriyle dile getirdi. Lamborghini, savaş mağduru küçük bir kız çocuğuna derinden bağlandığını ve onu evlat edinmek için çabaladığını belirtti. Ancak bu çabalar, ilgili derneklerin olumsuz yanıtıyla sonuçlandı. Lamborghini, "Ona çok bağlanmıştım, yardım etmek için derneklerle iletişime geçtim ama bana izin verilmedi. Kalbimde ona çok sevgi vermek istedim, o kadar şefkatliydi ki..." diyerek hayal kırıklığını ifade etti.

TELEVİZYON DÜNYASINDA YENİ BAŞARILAR

Kişisel yaşamındaki bu hassas konuların yanı sıra Elettra Lamborghini, profesyonel kariyerinde de zirveye çıkıyor. İtalyan devlet televizyonu Rai'de yeni projelere imza atacak olan Lamborghini, eylül ayında başlayacak "Boss in incognito" programının sunuculuğunu üstlenecek. Ayrıca "The Unknown" adlı başka bir programla da izleyici karşısına çıkacak. Lamborghini, "Benim için bir rüya gerçek oluyor" diyerek televizyondaki bu yeni dönemine dair heyecanını paylaştı. Kariyerindeki yükselişin hak edilmiş olduğunu vurgulayan ünlü isim, ailesinin desteğinin önemine değinirken, kendi çabalarıyla da bu noktaya geldiğini belirtti.

AFROJACK İLE "MÜKEMMEL" BİR AŞK

Elettra Lamborghini, özel hayatının önemli bir parçası olan eşi Nick van de Wall, bilinen adıyla Afrojack ile olan ilişkisine de sıkça değiniyor. Çift, 2020 Eylül'ünün 28. günü Treviso'daki bir festivalde tanıştıktan sonra hızla yakınlaştı. Lamborghini, Afrojack'in ilk görüşte aşık olduğunu, kendisinin ise güvenmek için zamana ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. İlişkilerinin başlarında net kurallar koyduğunu belirten Lamborghini, "Eğer beni öpersen, bu nişanlı olduğumuz anlamına gelir" diyerek kararlılığını gösterdi. Eşini "mükemmel adam" ve "en iyi arkadaşı" olarak tanımlayan Lamborghini, Afrojack'in tatlı ve sevgi dolu kişiliğine vurgu yaparak, televizyon dışında evde onunla birlikte yemek yapmaktan keyif aldığını söyledi.

Lamborghini soyadının hakkını verdi

GEÇMİŞTEN GELEN PİŞMANLIKLAR: DÖVME İTİRAFLARI

Lamborghini, hayatındaki tek pişmanlığının genç yaşta yaptırdığı dövmeler olduğunu da itiraf etti. "Pişmanım. Bir çocuğum olsa ona kesinlikle tavsiye etmem" diyen Lamborghini, dövmelerini sildirme sürecinin ağrılı olduğunu ve babasının geçmişteki uyarılarını şimdi daha iyi anladığını ekledi. Bu itiraf, onun olgunlaşan bakış açısını ve anne olma arzusunun getirdiği değişiklikleri gözler önüne serdi.