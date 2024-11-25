Lamine Yamal için dudak uçuklatan rakam belirlediler. 18 yaşına girmesini bekliyorlar

Kaynak: Haber Merkezi
Lamine Yamal için dudak uçuklatan rakam belirlediler. 18 yaşına girmesini bekliyorlar

Barcelona altyapısından yetişen ve dünya futbolunun en yetenekli genç oyuncularından biri olarak göze çarpan Lamine Yamal, kulübü ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. İspanyol devi, dudak uçuklatan rakam önereceği oyuncunun 18 yaşına girmesini bekliyor.

İspanyol futbolcu Lamine Yamal etkileyici performansını sürdürmeye devam ediyor... Barcelona formasıyla 67 maça çıkan 17 yaşındaki oyuncu, yaz aylarında da İspanya ile EURO 2024'te göz alıcı bir performans sergiledi.

Barcelona, Lamine Yamal'ın bu performansının ardından oyuncuyla yeni bir sözleşme imzalamak istiyor...

İspanyol basınının haberine göre Barcelona, genç oyuncu 18 yaşına geldiğinde yeni bir sözleşme yapmayı planlıyor. Katalan devi, Yamal'ın 18. yaş günü olan 13 Temmuz 2025'te kanat oyuncusuyla yeni sözleşme imzalayacak. Sözleşmede serbest kalma maddesi ise 1 milyar euro olarak belirlenecek.

Son Haberler
25 Yaş Üzeri Araç Sahipleri ÖTV'siz Yeni Araç Alabilecek
25 Yaş Üzeri Araç Sahipleri ÖTV'siz Yeni Araç Alabilecek
Rusya'dan Telegram'a 7 milyon ruble ceza
Telegram'a 7 milyon ruble ceza
Sarıyer’de denize düşerek kaybolan 2 kişinin kimliği belli oldu. Abla kardeş oldukları ortaya çıktı
Sarıyer’de denize düşerek kaybolan 2 kişinin kimliği belli oldu. Abla kardeş oldukları ortaya çıktı
Muş’ta öğretmenleri taşıyan servis minibüsü devrildi: Sürücü ve 15 öğretmen yaralı
Öğretmenleri taşıyan servis minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
3 ilde daha okullar tatil edildi
3 ilde daha okullar tatil edildi