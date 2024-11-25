Lamine Yamal için dudak uçuklatan rakam belirlediler. 18 yaşına girmesini bekliyorlar

İspanyol futbolcu Lamine Yamal etkileyici performansını sürdürmeye devam ediyor... Barcelona formasıyla 67 maça çıkan 17 yaşındaki oyuncu, yaz aylarında da İspanya ile EURO 2024'te göz alıcı bir performans sergiledi.

Barcelona, Lamine Yamal'ın bu performansının ardından oyuncuyla yeni bir sözleşme imzalamak istiyor...

İspanyol basınının haberine göre Barcelona, genç oyuncu 18 yaşına geldiğinde yeni bir sözleşme yapmayı planlıyor. Katalan devi, Yamal'ın 18. yaş günü olan 13 Temmuz 2025'te kanat oyuncusuyla yeni sözleşme imzalayacak. Sözleşmede serbest kalma maddesi ise 1 milyar euro olarak belirlenecek.