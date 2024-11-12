Lampard, düşme hattındaki takıma CV yolladı

Chelsea’de oynadığı futbolla hem Londra ekibinin hem de İngiliz futbolunun efsanesi haline gelen Frank Lampard’ın teknik direktörlük kariyeri istediği gibi gitmiyor. Son olarak efsanesi olduğu Chelsea’yi çalıştıran Lampard 1,5 yıldır işsiz durumda.

İngiliz basınında çıkan bir haber Lampard’ın geldiği durumu gözler önüne serdi. Sky Sports’un haberine göre İngiliz teknik adam, Champianship’te kümede kalma mücadelesi veren Coventry City'de çalışmak için iş başvurusunda bulundu.

Takımın başında 8 yıldır bulunan Mark Robins ile yolların ayrılması sonrası teknik direktör arayışlarını başlatan takıma Lampard talip oldu. Coventry City'nin sahibi Doug King, Lampard’ın kendilerine CV yolladığını belirterek şunları söyledi:

"Frank dahil kaliteli insanlardan çok sayıda CV aldık. Ancak sorun şu ki bu süreçle ilgili henüz hiçbir şey yapmadık. Milli maçlar nedeniyle ara verilen bu dönemde her şeyi değerlendireceğiz ve sonra listemizi oluşturarak görüşmelere başlayacağız."

"RHYS CARR İLE 2-3 MAÇ DAHA DEVAM EDEBİLİRİZ"

"Doğru kişiyi bulursak ve ne üzerinde anlaşmak istediğimiz konusunda hemfikirsek, o zaman oldukça hızlı ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Eğer milli aranın sonuna kadar bitiremezsek, yardımcı antrenör Rhys Carr'a iki veya üç maç daha şans vereceğiz"

Coventry City, 15 haftası geride kalan Championship'te düşme hattının 1 puan üstünde, 16 puanla 17. sırada yer alıyor.