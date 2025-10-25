İngiltere Championship ekibi Coventry City, Chelsea efsanesi Frank Lampard yönetiminde Premier Lig'e yürüyor.

Ligin namağlup tek takımı olan Coventry City, 12. haftada Watford'u konuk etti. Karşılaşmayı 3-1'lik net bir skorla kazanan Lampard'ın öğrencileri 6 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve puanını 28'e yükseltti.

Coventry City bu sonuçla haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Lampard'ın sezon başından itibaren beklentilerin üzerinde bir performansa imza atarak Coventrty City ile yakaladığı başarı Ada basınında gündem oldu.