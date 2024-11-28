Lampard’ın yeni adresi belli oldu. Anlaşmayı resmen duyurdular

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Lampard’ın yeni adresi belli oldu. Anlaşmayı resmen duyurdular

Chelsea’den ayrıldıktan sonra 1,5 yıl işsiz kalan Frank Lampard’ın yeni adresi belli oldu. İngiliz teknik adam, Championship ekiplerinden Coventry City ile anlaştı.

Son olarak Chelsea'de geçici teknik direktörlük yapan Frank Lampard'ın yeni adresi belli oldu. Championship ekibi Coventry City, İngiliz teknik adamı takımın başına getirdiğini açıkladı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, "Coventry'de yeni sayfa. Hoş geldin Frank" denildi.

46 yaşındaki genç teknik adamla 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı da belirtildi. Frank Lampard, Cardiff City ile 30 Kasım'da oynayacakları maçla birlikte Coventry City kariyerine başlayacak.

Lampard, son olarak Chelsea'de geçici antrenör olarak çalışmıştı. 46 yaşındaki teknik adam kariyerinde Derby County ve Everton gibi kulüpleri de çalıştırdı.

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