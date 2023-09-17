Göç akınına uğrayan Lampedusa için AB 10 maddelik eylem planı oluşturdu

Afrika'dan Avrupa'ya geçişte Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan Lampedusa'ya hafta boyunca yaklaşık 11 bin düzensiz göçmenin ulaşması ve Ada'daki durumun kritik hale gelmesi üzerine, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin davet ettiği von der Leyen, bu sabah Ada'ya geldi.

Von der Leyen, Meloni ile Ada'daki göçmen karşılama merkezini ziyaret ederek Ada halkıyla bir araya geldi ve ayrıca göçmenlerin geldiği teknelerinin tutulduğu "tekne mezarlığı" ile limandaki karşılama noktasında incelemelerde bulundu.

Meloni ve von der Leyen'in Ada'daki temasları sırasında bazı gergin anlar da yaşanırken yerel halktan bir grup, göçmen akınlarından dolayı zor durumda olduklarını belirterek liderlere seslerini duyurmak istedi. Meloni, protestoculara "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." diye karşılık verdi.

İncelemelerin ardından Meloni ve von der Leyen, ortak basın toplantısı düzenledi.

Yaşanan krize ortak bir yanıt vermek üzere Ada'ya geldiğini belirten von der Leyen, "Göç, Avrupa sorunudur ve Avrupa çapında bir çözüm gerektirmektedir. İtalya, AB'ye güvenebilir." dedi.

Von der Leyen, bugün Lampedusa'da olmayı çok önemsediğini ifade ederek "AB'ye kimin geleceğine karar verecek olan biziz, insan kaçakçıları değil." diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı, basın toplantısında İtalya'ya destek amaçlı 10 maddelik bir eylem planını da kamuoyuna açıkladı.

"VON DER LEYEN'İN BURADA OLUŞUNUN, FARKINDALIK SİNYALİ VERDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ev sahibi Başbakan Meloni de çok büyük bir göç akınıyla karşı karşıya olduklarını belirterek "Bu göç olgusundaki sayılar, önce sınır devletlerini daha sonra herkesi sarsacak. Bu sorun herkesi ilgilendiriyor ve herkesin ele alması gerekiyor. Von der Leyen'in burada oluşunun, farkındalık sinyali verdiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya Başbakanı, göçmen teknelerinin kalkışına ve insan kaçakçılarına karşı daha etkin mücadele edilmesi gerektiğini dile getirerek yasa dışı göçle mücadelede işbirliği yapan ülkeler üzerinde anlaşmaya varılan yasal göç kotalarının işlemesi ve de tek tek devletlerin uygulaması yerine AB'nin etkili geri dönüş sistemini aktifleştirmesi gerektiğini söyledi.

Meloni, Birleşmiş Milletlerin (BM) de konuya müdahil olmasının "kesinlikle gerekli" olduğunu vurguladı.

"Burada Avrupa'nın geleceğine dair bir oyun söz konusu ve bu oyun, Avrupa'nın büyük zorluklarla mücadele etme kapasitesine bağlı." diyen Meloni, von der Leyen'in yaklaşımının işbirliğine yönelik olduğunu söyledi.

Meloni, "Bu sorun, göçmenleri AB sınırları içinde yeniden yerleştirerek çözülemez. Bu konunun dış boyutlarını da ele almalıyız. Yasa dışı göçmen sorununu durdurmanın tek yolu, bu yasa dışı kalkışları durdurmaktır." ifadelerini kullandı.

Göç akınını önlemek için AB'ye, gerektirdiği takdirde denizde bir misyon kurulması önerisi getirdiği hatırlatılan Meloni, şunları kaydetti:

"Bu meseleyle baş etmenin ciddi tek yolu, bir yandan Kuzey Afrika yetkililerinin bu göç akışını yönetmesine yardımcı olmaktır. Bu, Kuzey Afrika yetkilileriyle mutabakat içinde yapılmalıdır. Geçmişte, AB'nin deniz misyonları, engellemeden ziyade daha çok bir çekim faktörü haline gelmişti. Ancak bunun gerekli olduğuna inanıyorum."

Meloni, AB'nin 2015'te düzensiz göçle mücadele için başlatıp, 2020'de durdurduğu Sophia Operasyonu'nu hatırlatarak "Sophia misyonunun ikinci ve üçüncü kısmından tekrar başlayalım, ki bu asla yapılmadı çünkü ilk kısmında bir tür çekim faktörü olduğu ortaya çıktı. Bana göre başlamamız gereken kısım burası." yorumunu yaptı.

AB'NİN SUNDUĞU 10 MADDELİK PLANDA NELER VAR?

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İtalya'ya destek için açıkladığı 10 maddelik plana göre, AB Sığınma Ajansı ve AB'nin sınır koruma ajansı Frontex aracılığıyla göçmenlerin gelişlerindeki prosedürlerde İtalya'ya yardım artırılacak.

Lampedusa'ya gelenlerin göçmen almak isteyen diğer gönüllü AB ülkelerine transferine destek verilecek. Kaynak ülkelerle işbirliği artırılarak Afrika'dan gelen göçmenlerin geri gönderilme sayıları artırılacak. Tunus gibi kaynak veya transit ülkelerle ortaklıklar sayesinde insan kaçakçılığının önlenmesi desteklenecek.

Frontex dahil olmak üzere denizde ve havada sınır devriyeleri artırılacak, Akdeniz'de devriye sayıları çoğaltılacak. İnsan kaçakçılarının lojistik zincirleri kırılacak ve kötü durumdaki teknelerin kullanımı sınırlandırılacak.

Hızlandırılmış sınır giriş prosedürleri uygulamaları desteklenecek, güvenli kaynak ülkelerden gelenlerin girişi reddedilecek, bunlara yasak getirilecek ve bu yasak Şengen Bilgi Sistemi'ne işlenecek.

İletişim kampanyalarıyla farkındalık artırılacak ve Akdeniz geçişleri caydırılacak. Gönüllü geri dönüşler için BM'nin göç ve mülteci kuruluşlarıyla işbirliği artırılacak. Tunus ile göç konusunda birkaç hafta önce yapılan anlaşma uygulamaya geçirilecek.

LİDERLERİN ZİYARETİ SIRASINDA ADA'YA YENİ GÖÇMEN TEKNELERİ ULAŞTI

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, liderlerin Ada'yı ziyareti öncesinde ve sırasında Lampedusa'ya göçmen tekneleri ulaşmaya devam etti.

Sabah saatlerinde 144 düzensiz göçmenin daha Ada'ya ulaştığı bildirildi. Ada'ya dün de 23 teknenin yanaştığı ve 1000'den fazla göçmenin geldiği belirtildi.

Diğer yandan, Ada'daki göçmen yoğunluğunu hafifletmek üzere İtalyan hükümetinin, sivil deniz unsurlarıyla göçmenleri, ülkenin farklı bölgelerine tahliye işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

PAPA'DAN GÖÇ MESAJI

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus da İtalya ve Avrupa gündeminde yer tutan düzensiz göç konusuna geleneksel pazar duası sırasında değinerek şunları söyledi:

"Bugünlerde haberlerde de gördüğümüz üzere göç olgusu, kolay olmayan ancak herkesin geleceği açısından önem arz ettiği için birlikte yüzleşilmesi gereken, aynı zamanda sadece kardeşlik üzerine inşa edilmesi ve de insanlık onurunun ön plana çıkarılmasıyla refaha ulaşacak bir mücadeleyi temsil ediyor."

ORTA AKDENİZ'DE DÜZENSİZ GÖÇMEN AKININA UĞRAYAN KÜÇÜK ADA

İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası, Orta Akdeniz'de düzensiz göç rotası üzerinde yer alması sebebiyle yılbaşından bu yana ciddi göç baskısı altında.

Lampedusa Adası'na 13-14 Eylül'de sadece 36 saatlik süreçte 6 binden fazla düzensiz göçmen gelmiş, Ada Belediyesi "acil durum" ilan etmişti.

İtalyan basını, bu hafta boyunca Ada'ya gelenlerin sayısının 11 bine yaklaştığını, gelen göçmen teknelerinin büyük kısmının Tunus'tan kalktığını belirtiyor.