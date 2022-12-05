Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı'ndan BİM CEO'su Galip Aykaç: Lan sen kimsin yavrum

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonunun YouTube kanalından bir video yayımlayan Kavuncu, Aykaç’a yönelik “Seni o avanelerinle beraber, mağazalarınla beraber alır, aldığın yere sokarız” dedi.

Kavuncu, şu ifadeleri kullandı:



“Türkiye Cumhuriyeti devletini ne kimseye kaptırırız ne de böyle üç beş tane kansıza şerefsize genel başkanımıza laf söyletecek şekilde hiç kimseyi kabullenmeyiz. İki gündür tüm teşkilatlarımız, arkadaşlarımız, sanayicilerimiz, üreticilerimiz çılgına döndük. Sen kimsin lan yavrum. Bu milletin sırtından para kazanıyorsun. Bunların içinde ömrünü ülküsüne, devletine, milletine vatanına adamış, bedelini en ağır şekilde ödemiş ve Murat Kavuncu ve ekibi bizler de varız. Gece gündüz 24 saat çalışıyoruz. Biz devletimiz, ülkemiz, bayrağımız, sancağımız için çalışıyoruz. Türkiye'ye değer katmak adına çalışıyoruz. Sen kalkıyorsun burada bize racon kesiyorsun. Seni o avanelerinle beraber, mağazalarınla beraber alır, aldığın yere sokarız. Sektörde aynı alanda faaliyet gösteren bir grubuz. Tüm BİM mağazalarındaki ekmeğini keserim senin. Ne Sayın Cumhurbaşkanımız ne de Sayın Devlet Bahçeli'yi kimseye yem ettirmeyiz.”



MHP'Lİ AKÇAY: "ZİNCİR MARKETLER KAPATILMALI"

Öte yandan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşımda aralarında BİM'in de olduğu zincir marketlere geçmişte verilen "kartelleşme" cezasının yetmediğini belirterek "Para cezaları bunları ıslah etmemiş. Fahiş fiyat uygulayanlara önce geçici kapatma cezası verilmeli, kamuoyuna teşhir edilmelidirler." dedi.



Akçay, "Fahiş fiyat uygulamaya devam etmesi durumunda firmalar tamamen kapatılmalı, firma sahibine ceza yediği sektörde faaliyet yasağı getirilmelidir." ifadelerini kullandı.



Akçay'ın paylaşımları şöyle:



"Liderimiz 22 Kasım 2022 tarihli Grup Toplantımızda 'Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ’yle irtibat ve ilişkisi titizlikle araştırılmalıdır. Milletimizin sırtına zam kamburu yerleştirmek isteyenler her yerde bizi karşılarında bulacaktır.' demiştir.



Anlaşılan odur ki, Liderimizin açıklamaları yerine ulaşmış, BİM İcra Kurulu Üyesi sıfatını taşıyan ve gözünü vatandaşlarımızın sofrasına diken spekülasyoncu Galip Aykaç maskesini düşürerek gerçek yüzünü göstermiştir. Galip Aykaç denen meczup, geçen hafta başkanı olduğu Gıda Perakendecileri Derneği’ni de arkasına almış ağzından salyalar saçarak tehdit ve hakaretler yağdırmıştır.



Elindeki ekonomik gücü ülkesine ve milletine karşı kullanan, fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşların kanını emen, FETÖ ağzıyla konuşarak Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Partimize istikamet çizmeye çalışan Galip Aykaç gibi meczuplar adalet karşısında er geç hak ettiği cezayı alacaktır.



BİM’in de yer aldığı bazı süpermarketlerde; toptancı, nakliye zinciri, perakende zinciri, stok depoları ve marketler aynı sahiplik zincirindedir. Dolayısıyla kendileri üretmekte, kendileri nakletmekte, kendi dağıtmakta, kendileri stoklamakta, kendi mağazalarında satmaktadırlar.



İçinde BİM’in de yer aldığı beş market zinciri bununla da yetinmemiş, marketler arasında bir ağ oluşturarak piyasa fiyatlarını istedikleri gibi belirleyerek kartelleşme suçu işlemişlerdir. Bu nedenle de 2,7 milyar TL ceza ödemişlerdir.



Para cezaları bunları ıslah etmemiş. Fahiş fiyat uygulayanlara önce geçici kapatma cezası verilmeli, kamuoyuna teşhir edilmelidirler. Fahiş fiyat uygulamaya devam etmesi durumunda firmalar tamamen kapatılmalı, firma sahibine ceza yediği sektörde faaliyet yasağı getirilmelidir."



BİM CEO'SU NE DEMİŞTİ?

Yaptığı açıklamayla bir anda Türkiye'nin gündemine oturan BİM CEO'su Galip Aykaç, "Eğer doğruysa diyerek ülkenin değerlerine saldıranlara, ilan vermiyoruz diye gazete sayfasını boş bırakanlara televizyonda, ağızlarından, salyalarını akıtarak küfredenlere, bilmedikleri konularda biliyormuş gibi yorum yapanlara, peyniri, yumurtayı sadece sofrasında görüp peynirle yumurtayla ilgili yorum yapanlara, bu dünyayı size yaşanmaz kılarım diyecek kadar meselelerden bir haber olan depoyu basıp günlük tüketim kadar bile olmayan yağları, halka dağıtırım diyecek kadar iş bilmez yöneticilere… Mağaza çalışanlarımıza, söyleyin yöneticilerinize bu işin sonu kötü olacak, size burada ekmek yedirtmeyiz diyen kanun, nizamı tanımayan yerel yöneticilere… Ziraattan haberi olmayan ve özellikle İstanbul Ziraat Odası Başkanı'na… FETÖ'yle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler. Bu süreçte o bahsedilen zincir marketleri diye altını çizerek söylenen üç harfliler diye bizleri farklı yere koyan ve bunları koymaya çalışan ve Müslüman olduğunu iddia eden bu insanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar. Kendilerini göreceklerdir. Bunların hepsinde bir art niyet vardır. Bir algı yönetimi vardır. Bunlara tüketicimiz hiçbir zaman karşılık vermemiştir." demişti.