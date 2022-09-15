Dünya'nın en ünlü Tıp dergisi şok raporu açıkladı

Dünyanın değişik yerlerinden 28 bilim insanı tarafından kurulan Lancet Komisyonu'nun hazırladığı 58 sayfalık raporda, Kovid-19 salgını sırasında "hükümetlerin başarısızlığının milyonlarca önlenebilir ölüme sebep olduğu" vurgusu yapıldı.

Raporda, hükümetlerin salgın paniğine hazırlıksız yakalandığı, bu nedenle, savunmasız grupları dikkate almada ve 2020'den beri önlenebilir ölümler için yüksek düzeyde uluslararası iş birliği sağlamada yetersiz kaldığı belirtildi.

Resmi makamlara bildirilmeyenler dahil dünya genelinde tahminen 17,7 milyon salgın bağlantılı ölümün gerçekleştiğinin altı çizildi.

Komisyonun başkanı Columbia Üniversitesinden Profesör Jeffrey Sachs, "Kovid-19 pandemisinin ilk iki yılındaki insani kayıplar derin bir trajedi ve birçok düzeyde büyük bir toplumsal başarısızlıktır. Gerçeklerle yüzleşmek zorundayız." şeklinde konuştu.

Sachs, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi, pandemiye son vermek için halk sağlığını ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden, küresel sağlık eşitsizliklerini ele alan, dünyayı gelecekteki pandemilere karşı koruyan, mevcut pandeminin kökenlerini belirleyen ve dayanıklılık inşa eden toplu eylemde bulunma zamanıdır."

AA