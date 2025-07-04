Land Rover, Defender 2026 serisini tanıttı

Land Rover, 2026 Defender serisinde hem iç hem dış tasarımı daha güçlü ve işlevsel hale getirdi. Yenilenen ön ve arka tamponlar, dumanlı lensli stop lambaları, siyah parlak jant kapakları ve ızgara detaylarıyla araç daha dinamik bir görünüm kazandı.

Yeni “Woolstone Green” ve “Borasco Grey” renk seçenekleriyle kişiselleştirme imkanı arttı. Defender OCTA modeli ise “Textured Graphite” dış yüzeyi ve karbon fiber detaylarıyla daha dayanıklı bir kimliğe büründü.

İÇ MEKÂNDA TEKNOLOJİK KONFOR

Tüm modellerde 13.1 inç dokunmatik ekran ve ergonomik vites yerleşimi yer alıyor. Yeni bilgi-eğlence sistemi sezgisel kontroller sunarken, Adaptive Off-Road Cruise Control teknolojisi sürüş konforunu zirveye taşıyor. Sürücü Dikkat Monitörü ise yorgunluk riskine karşı güvenlik desteği sağlıyor. Defender 130 modeli için sunulan entegre hava kompresörü de arazi sürüşünü kolaylaştırıyor.